El subdelegat del Govern insta a complir la llei, «ens agradi o no»

Molta vigilància policial a l'exterior, moltes autoritats i molt públic a l'interior, però gens de polèmica a l'hora dels discursos. I poques opcions d'arribar al final a la barra on es repartia vi i cervesa, dit sigui de passada. Així va transcórrer la celebració del 12 d'Octubre a la caserna de la Guàrdia Civil a Girona, ahir al migdia. El cap d'aquest cos policial, Josep Antoni Esteve Folch, es va limitar a destacar la magnífica col·laboració que mantenen amb tots els cossos de seguretat, tan catalans com estrangers (especialment de França i Andorra) i a fer un ràpid recompte de les actuacions policials més importants dutes a terme el darrer any. Més punyent va ser el subdelegat del Govern espanyol a Girona, Albert Bramon, que sense esmentar directament el procés, va defensar el respecte a la llei a la vegada que lloava les actuacions i la manera de fer de la Guàrdia Civil. Bramon, a més, va incloure un «visca Catalunya» a l'inici dels tradicionals visques a Espanya, el rei i la Guàrdia Civil.

Els comandaments dels Mossos d'Esquadra es van poder quedar aquesta vegada a l'aperitiu posterior a l'acte oficial, no com a Sant Andreu de la Barca, que van marxar ofesos, ja que el discurs del cap de la Guàrdia Civil a Girona va defugir tant la polèmica que no va passar de ser un recordatori quàdruple: a les actuacions fetes el darrer any pel cos policial que dirigeix, a la col·laboració amb altres forces de seguretat, als que han sigut mereixedors de diplomes i medalles (entre ells el forense Narcís Bardalet, el fiscal de l'Audiència de Girona, Enrique Barata i policies de diferents cossos), i als companys que han perdut la vida.

Albert Bramon, en canvi, va començar el seu discurs recordant que diàleg significa «negociar i arribar a acords sense que hi hagi ni vencedors ni vençuts», i que ja fa uns anys que a Catalunya es porta el «o estàs amb mi o estàs contra mi». Tot seguit va defensar la llei «com a garantia de llibertat» i la necessitat de complir-la s'hi estigui o no d'acord, ja que «la llei ens protegeix i ens iguala a tots». En aquesta aferrissada defensa de la llei, va fer un símil esportiu, dirigit a qui es vulgui donar per al·ludit: «No pot ser que algú aparegui amb una pilota de rugbi en un partit de futbol, i encara vulgui que l'àrbitre li doni la raó». La figura de l'àrbitre -és a dir, de la llei- la considera clau per assegurar la «convivència i la llibertat». «Tothom dret a demanar canvis en el reglament, però no a imposar-los», va concloure. Finalment, va lloar el savoir faire (sic) de la Guàrdia Civil, que «fa les coses amb això tan català que se'n diu seny».



Més de 48.000 confiscacions

La Guàrdia Civil de Girona ha requisat el darrer any 48.552 articles falsificats, i que estan valorats en 4 milions d'euros, va revelar en el seu discurs el cap del cos a Girona, Josep Antoni Esteve Folch. Esteve també va explicar que han requisat 25.445 plantes de marihuana, el que suposa sis tones d'aquesta droga, així com dues més d'haixix. Pel que fa al blanqueig de capitals, els agents han intervingut 236.000 euros. En total i pels diferents delictes s'han acabat detenint 287 persones el darrer any, 68 de les quals en tres operacions conjuntes amb la Gendarmeria francesa. El cap de la Guàrdia Civil va destacar la «bona col·laboració» que hi ha entre els dos cossos i que es va mostrar en aquesta operació conjunta, que va permetre desmantellar tres importants organitzacions criminals relacionades amb el tràfic de drogues entre els dos països. Esteve Folch va posar èmfasi en la detenció de deu persones que es dedicaven a fabricar cocaïna la setmana passada en una intervenció conjunta amb Vigilància Duanera.

Amb relació a les armes, els agents de la Benemèrita han aconseguit requisar una granada, 29 armes blanques, 20 armes de foc i mig miler de cartutxos. Esteve va destacar la feina que fan els guàrdies civils destinats a Girona, i ha donat la benvinguda als nous agents. «Amb el pas del temps, veureu que les vostres incerteses es convertiran en satisfaccions», va finalitzar.