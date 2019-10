El cap de Bombers de Girona anuncia que hauran de tancar parcs per falta de personal

El cap dels Bombers a Girona, Jordi Martí, dona per fet que alguns parcs de la regió hauran de tancar «puntualment» fins a l'arribada dels nous efectius, prevista per a l'estiu que ve. Martí reconeix que ara mateix calen uns 50 bombers nous a les comarques de Girona, però confia que amb les hores extres que fan els que actualment hi ha no hi hagi grans complicacions. El Departament d'Interior ha enviat una comunicació interna als Bombers en la qual permet sobrepassar el màxim de 350 hores extres que està fixat per llei. Unes hores extres que es continuen fent amb normalitat. Martí també ha destacat la «forta aposta» que està fent el Govern, no només en tema de personal, sinó també amb la inversió prevista en material.

La imatge de parcs de Bombers de les comarques de Girona tancats per falta d'efectius és «probable» que es torni a repetir fins a principis d'estiu. Aleshores entraran els nous efectius de l'escola que supliran les mancances que hi ha a la regió. Unes mancances que ara mateix són de 50 bombers per poder cobrir amb garanties les necessitats del territori, però que el cap del cos a Girona, Jordi Martín, espera que es continuïn reforçant els pròxims anys.

De fet, explica que la seva voluntat és que alguns dels parcs que ara tenen un mínim de tres bombers per torn passin a tenir-ne quatre. «La idea és que l'aposta que fa el Departament serveixi per reforçar algunes d'aquestes instal·lacions», assenyala. I és que Martín reconeix que la distribució de parcs que es va fer quan es va crear el cos no és la que es faria actualment, «però abans no hi havia les infraestructures que hi ha ara».

El problema és que, malgrat que ja han començat a fer noves promocions de bombers, encara es noten les mancances de les retallades i els anys en què no hi va haver oposicions.

Tot plegat va dur el cos a fer una vaga d'hores extres a finals de l'any passat que va agreujar la situació. Aquest any, de moment no es contempla i els bombers han rebut l'autorització per sobrepassar el màxim d'hores extres que poden fer, fixat en 350 l'any.



Més vehicles i material

D'altra banda, el cap de Bombers de Girona ha explicat que està prevista l'entrada de material nou. En concret, 300 vehicles lleugers, com poden ser cotxes tot terreny, a partir de l'abril, així com camions nous, una de les principals reclamacions dels sindicats.

La falta de material ha estat una de les principals reivindicacions que ha fet el col·lectiu en els últims anys, a banda de la falta de personal que va fer que el 2017 s'arribés a parlar de «possible col·lapse».



Millorar la gestió forestal

Martín també ha parlat de les dificultats que suposen les campanyes forestals. D'una banda, per l'elevat risc d'incendi d'aquest darrer estiu i, de l'altra, per la diferència de paisatge que té la demarcació. Per això, el cap dels Bombers proposa apostar per energies com la biomassa, que permet renovar el bosc i ajuda a la seva gestió responsable.