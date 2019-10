El CDR de Cerdanya anuncia una acció a la frontera aquest vespre amb un acte 'sorpresa'

El Comitè de Defensa de la República (CDR) de Cerdanya ha anunciat un acte de protesta a la frontera de Puigcerdà per aquest vespre. El CDR a convocat la població a través de les xarxes socials a continuar la concentració de la plaça de l'Ajuntament de Puigcerdà, fixada per les vuit del vespre, amb una manifestació fins la frontera, on ha anunciat fer un "acte sorpresa".

A la frontera hi ha la comissaria de la Policia Nacional. L'acte a la frontera comportarà amb tota probabilitat el tall de trànsit entre els dos estats pel seu vial principal.