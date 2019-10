Girona és la tretzena província d'Espanya en expedició de passaports

L'emissió de documentació oficial disminueix a les comarques de Girona, però la província se situa com la tretzena on s'expedeixen més passaports: un document que no és necessari per anar als països de la UE, però sí obligarotri per viatjar a països tercers. Durant el 2018 es van produir 43.137 passaports a les oficines i comissaries de la Policia Nacional, fet que suposa un 8,12% menys que el 2017, quan se n'havien arribat a produir 46.951.

A tot Espanya, el nombre total de passaports expedits durant el 2018 va ser de 2.155.894, representant un augment del 0,69% respecte al 2017, quan se'n van produir 2.141.216. Del total dels passaports expedits, 243.690 van ser gratuïts, ja sigui per errors d'expedició o bé per ser família nombrosa, sempre que s'acrediti correctament aquesta condició.

Les zones que lideren el rànquing d'expedició de passaports el 2018 és Madrid amb 379.408 documents; Barcelona (335.591) i València (111.334). En canvi, on se'n van produir menys va ser a Sòria (3.901).

A les comarques gironines hi ha diversos punts habilitats per la Policia Nacional on es pot fer el passaport o el Document Nacional d'Identitat (DNI). La majoria es troben a les comissaries i se n'encarreguen els membres de les Unitats d'Estrangeria i Documentació, així com alguns funcionaris del cos policial. Les oficines estan a Girona, Camprodon, Figueres, la Jonquera, Lloret de Mar, Portbou, Puigcerdà i Sant Feliu de Guíxols. En aquests vuit punts de la geografia gironina on té comissaries el Cos Nacional de Policia (CNP), s'expedeixen passaports i, si bé la de Girona és l'equip que més en produeix –ja que també és la zona més poblada–, també hi ha altres punts, com per exemple Figueres i Sant Feliu de Guíxols, amb molt de moviment.

Les dades de l'últim anuari del Ministeri de l'Interior mostren que a la capital de província es van generar fins a 16.113 passaports i 2.409 d'aquests van ser gratuïts. Figueres ocupa el segon lloc, amb 7.778 passaports, i en tercer lloc hi ha Sant Feliu de Guíxols, amb 6.512. Quant a la producció de DNIs, aquesta també ha patit un retrocés del 5,37% a la província de Girona. La major part van ser expedits en àrees urbanes –és a dir, a les oficines– amb 116.232 dels casos i en canvi, 175 en rurals. I és que el CNP té un servei d'unitat mòbil. Del total de DNIs expedits a la província de Girona, s'ha de dir que 11.275 van ser generats per primer cop i 105.132 van ser renovacions. L'oficina del CNP a la ciutat de Girona va expedir 2.996 DNIs nous perquè s'havien extraviat i 1.199 perquè els havien robat. Aquesta oficina és el punt de la demarcació on es fan més documents d'identitat: el 2018 se'n van crear 45.049 i l'oficina mòbil d'aquesta en va generar 175. Concretament, a Espanya la tramitació del document d'identitat ha augmentat un 2,34% en relació amb l'any 2017 passant de 6.943.888 als 7.106.550 del 2018.