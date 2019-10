L'examen de conduir ja permet l'ús de tecnologia, excepte per aparcar

El món del motor i les noves tecnologies van estretament lligats i des de fa uns anys la utilització d'aquestes permet una millor conducció. I per als aprenents de conductor poden ser de gran ajuda. No haver d'accionar els llums del vehicle o preocupar-se per activar els eixugaparabrises en el moment de fer l'examen pràctic de conduir poden ser una gran eina i, segurament, també ajuden a treure alguns nervis als novells. Aquest «ajut» ja és una realitat des del 15 de setembre i poden ser utilitzats en el moment del test pràctic de conducció.

Trànsit ha decidit permetre la utilització d'aquestes ajudes de conducció, una petició de fa anys de les autoescoles, ja que, segons el sector, era força incongruent que els novells fessin pràctiques amb cotxes altament equipats tecnològicament i, en canvi, a l'hora de fer la prova del carnet de conduir, no poguessin fer-ne ús.

El president de l'associació d'autoescoles de les comarques gironines, Joan Sala, destaca que feia temps que les empreses del sector de la formació havien reclamat a Trànsit que es poguessin utilitzar aquest tipus d'innovacions tecnològiques. I recorda que malgrat existir, molts dels alumnes els demanaven que els les desactivessin durant les pràctiques perquè tampoc les podien utilitzar el dia de la prova.

En tot cas, aquesta ajuda que des del 15 de setembre reben els futurs conductors està limitada, ja que si bé es podran utilitzar els llums automàtics, l'ajuda quan hi ha pendent, càmeres de marxa enrere, sensors d'aparcament, sistemes d'alerta de trànsit creuat (RCTA) o d'altres sistemes d'emergència, entre d'altres, no es podrà fer ús dels assistents per aparcar. És a dir, aquella eina que t'estaciona el vehicle sense que ho faci el conductor.

Malgrat que aquestes eines són molt valuoses i permetran una millora de la conducció dels futurs conductors i, per tant, Trànsit s'adapta als nous temps, la falta de Govern a Espanya ha provocat que no s'hagin introduït millores en les proves teòriques dels permisos de conducció.

Trànsit havia posat sobre la taula la possibilitat d'afegir vídeos que acompanyessin les preguntes del test teòric però, per ara, això està congelat, assegura Joan Sala.



Cap canvi en la teòrica

El president de l'associació d'autoescoles diu que es deu a la falta de Govern, i a això cal sumar-hi també que tampoc està previst que s'introdueixin modificacions a la teòrica. Havien reclamat, per exemple, que fos obligatori fer la teòrica a través d'autoescoles perquè, actualment, lamenta Sala, molta gent «en té prou amb fer els testos per ordinador», així com va dir que caldria introduir en la formació, temes legislatius o de conscienciació.



Coneixement de les sancions

En concret, havien proposat des de Catalunya que, a banda de fer testos pràctics, s'introduís que els futurs conductors es formessin, per exemple, per saber les sancions a què es poden enfrontar en cas que s'utilitzi el telèfon mòbil i la pèrdua de punts, entre d'altres.

A banda, també havien suggerit que es fessin tallers com els que es realitzen en els cursos recuperació de punts en el moment de preparar-se la teòrica. És a dir, que els futurs conductors coneguessin testimonis de persones que per exemple han perdut tots els punts o han patit accidents de trànsit i que expliquen les seves vivències.

Això, segons el president de les autoescoles, és molt beneficiós per als alumnes, ja que «se'ls consciencia» de determinades actituds al volant. I afegeix que ja hi ha algunes autoescoles catalanes que ja ho tenen incorporat, però per ara no són pas majoria, malgrat que segons la seva opinió això és un índex de «qualitat».

Actualment els exàmens pràctics per a l'obtenció del permís de circulació de la classe B, és a dir, de turismes, tenen tres fases diferents. La primera, les comprovacions prèvies, on es pregunta a l'alumne on es troba el quadre de comandament o els llums antiboira, per exemple. La segona part de l'examen es diu «conducció autònoma», i és aquí on l'examinador demana que el portin a un lloc determinat, si l'alumne no hi sap anar ha de circular per on la senyalització li permeti fer-ho i seguint les indicacions de les sortides. Finalment, ja hi ha la part en què l'examinador dirigeix l'alumne, com es feia habitualment.

Els exàmens de conduir a les comarques de Girona han estat d'actualitat els últims temps, ja que hi ha molts alumnes pendents arran de falta de personal i de les vagues dels últims anys. Les últimes xifres parlen d'unes 7.000 persones.