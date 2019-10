L'Escala assumirà la millora al passeig d'Empúries perquè Medi Natural no pot

L'Ajuntament de l'Escala es farà càrrec del cost i l'execució de reposició de totes les tanques de fusta del passeig d'Empúries i la millora de les passeres perquè Medi Natural no disposa de pressupost per executar-ho. El govern considera que es tracta d'un passeig emblemàtic per on passen anualment milions de persones i requereix una intervenció.

Les passeres i les tanques de fusta requereixen una reposició periòdica perquè el pas i l'efecte del temps a primera línia de mar les deteriora.

L'alcalde, Víctor Puga, ha anunciat, en declaracions a l'emissora local que l'Ajuntament es farà càrrec de l'obra. Segons Puga, la gestió és compartida en tota la zona litoral amb Costes del Ministeri de Medi Ambient i amb Medi Natural de la Generalitat. «De tots aquests elements naturals en principi és Medi Natural qui se n'hauria de fer càrrec, però no tenen disponibilitat pressupostària» i per això l'Ajuntament «de forma unilateral, comunica a la Generalitat que assumirem tot aquest tancat, aquestes tanques malmeses, se substitueixen totes» i les millores també a les passeres de fusta. S'intervindrà en totes «per millorar aquest entorn, el passeig per on passen milions de persones al cap de l'any», «és un dels grans atractius» i «s'ha de tenir en bones condicions», ha dit l'alcalde.