Olot preveu tenir acabada la reforma de la residència de l'hospital el 2021

L'alcalde d'Olot, Josep Berga, i el gerent de l'hospital Sant Jaume d'Olot, Josep Maria Padrosa, fa pocs dies van anunciar l'inici de la tercera fase d'obres de la reforma de la residència Sant Jaume. Iniciades el 2017, les obres tenen l'objectiu de convertir la residència en un equipament de referència per a gent gran. En el decurs de la presentació, Josep Maria Padrosa va plantejar que la reforma estarà acabada el 2021.

Padrosa va definir la reforma com un procés llarg que durarà entre 4 i 5 anys. Va justificar la durada amb el fet que el fan a mesura de l'arribada dels ajuts públics i privats. També va apuntar que les obres es fan en l'àmbit d'una estructura que funciona. «Has de buidar un àmbit per treballar sobre un altre», va concretar.

Padrosa va explicar que les obres de la tercera fase, iniciada fa pocs dies, suposaran augmentar en 337 m2 la superfície de l'equipament. Segons ell, l'ampliació reordenarà tota la circulació de la residència. Posaran un ascensor, faran una sala d'estar, milloraran la seguretat i el sistema de climatització.

Va explicar que aquesta etapa de les obres suposarà una obertura de la residència cap al pati interior. «Possibilitarà que les persones de la residència estiguin més integrades dins d'Olot i que no estiguin tan tancades a les parets», va considerar.

La fase començada ara té un pressupost de 788.000 euros i tindrà una durada d'entre quatre i cinc mesos. Va explicar que els recursos provenen del Departament de Salut, de la Fundació de la Caixa i de recursos propis del Patronat de l'hospital.

En aquests moments, segons ell, la residència acull 65 places, cosa que representa una ocupació del 98,6%. Hi ha la possibilitat d'ampliar el nombre de places fins a 100, si la Generalitat ho permet. Va explicar que un cop acabada l'etapa actual quedaran tres fases més i se n'hauran fet tres.

En les fases anteriors van fer una cuina nova i unitats de convivència ben equipades.



Com a casa

En la mateixa compareixença, l'alcalde d'Olot, Josep Berga, va ressaltar que la intenció és dotar la ciutat d'un model de residència innovador basat en unitats de convivència. Es tracta d'un sistema que pretén igualar la vida en una residència geriàtrica a la vida d'una llar normal.

Per aconseguir-ho hi haurà el que anomenen unitats de convivència. Es tracta de petites sales d'estar per cada quatre o sis habitacions. Així els usuaris de les habitacions tenen un espai per compartir amb els companys de les habitacions més properes. La intenció és generar un dia a dia entre vuit o deu persones que veuen la televisió juntes i mengen de costat. Es tracta d'un model suposadament millor que el d'una o dues sales d'estar per a tots els interns.

La primera unitat de convivència de la residència va ser posada en servei l'octubre del 2018. Està situada al primer pis i formada per uns espais personalitzats i moderns. És a dir, els interns poden tenir-hi elements de decoració de tipus personal. A més, els interns van decidir, a partir del consens, el color de les parets. Per exemple, els usuaris van decidir que la unitat tingui el nom de Sant Rafel pel veïnatge que tenen amb el carrer d'aquest nom.

A més, el nou sistema permet que els interns tinguin un horari més ajustat al seus gustos. És a dir, es poden llevar o anar a dormir.