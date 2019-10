La temporada de bolets segueix sense millorar per la falta de pluges

La temporada de bolets ja apuntava a un inici molt fluix. Durant el mes de setembre la manca de pluges, les altes temperatures i la humitat feia que el començament d'aquesta recollida fos molt justa.

Els bolets necessiten aigua, unes temperatures adequades i humitat. Sense aquestes condicions climatològiques no prosperen. Enguany, l'ACA ja projectava la falta de pluges amb el resum anual hidrològic, l'informe recollia que el 2019 ha estat molt sec.

Tot i que alguns municipis ja han començat les fires del bolet respectives, el micòleg Jordi Zapata afirma que la temporada segueix sent molt escassa «No hi ha progressió, com a molt trobem algun fong a la Cerdanya, però a altres llocs està costant molt». En aquestes zones, segons l'expert, s'hi han trobat rovellons, ceps i rossinyols.

Tot i que Agents Rurals animava a la recerca de bolets durant aquest cap de setmana proposant mesures per respectar el medi ambient mentre es porta a terme aquesta pràctica, de moment, segons Zapata, «està sent molt pobre». D'altra banda, una tendència que s'està reproduint regularment els últims anys és que la temporada s'allarga més de l'habitual, ja que les primeres glaçades hivernals són cada cop més tardanes. Zapata explica que la setmana passada van trobar ous de reig a les Gavarres, però en un general hi ha hagut una recol·lecció petita. «Esperem que amb les pluges que, en principi, han de començar avui tinguem millores per a aquesta temporada», segons el micòleg tot i això, si amb les precipitacions baixen molt les temperatures, tampoc serà positiu per la proliferació dels fongs.