Les dones rurals reivindiquen el seu paper en el sector durant el dia internacional

L'ONU va establir el 15 d'octubre com el Dia Internacional de la Dona Rural l'any 1995. Enguany, l'organització destaca el paper de les treballadores en l'acció pel clima donat que influeixen en l'agricultura, la seguretat alimentària, la terra i la gestió de recursos naturals. L'objectiu d'aquesta jornada és el de retre homenatge i reconèixer el paper cabdal d'aquestes en el món de l'agricultura, la ramaderia, l'emprenedoria social i la fixació de la població en el territori, segons relata la Fundació del Món Rural impulsada pel Departament d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya.

Durant aquest dia, l'Associació de Dones del Món Rural rebla que cal lluitar i defensar el reconeixement de les treballadores «perquè les seves coneixences i les seves experiències són essencials per al desenvolupament sostenible i la cohesió social del món rural».

L'entitat també aprofita per destacar les problemàtiques amb les quals es troba el sexe femení dins d'aquest sector, com la masculinització històrica de l'activitat, la desigualtat i poc reconeixement públic de la figura de la dona i les poques oportunitats per avançar professionalment. «D'una banda la masculinització és difícil de canviar, perquè realment la diferència és molt gran dins d'aquest sector, d'altra banda ens volem fer respectar en llocs on es prenen decisions, però el problema ve aquí, quan una dona vol decidir», explica Dolors Català, la presidenta de l'associació. «Ja no només per la visió que existeix de les treballadores en aquest àmbit laboral, sinó perquè som nosaltres mateixes que ens carreguem altres feines paral·leles a les estrictes de l'activitat agrària, com la cura de la llar, i fa que ens tirem enrere a l'hora d'ocupar aquestes àrees» afegeix.

Català opina que aquesta no és una lluita exclusiva del sector, però fa falta canviar el rol de la dona tant des d'elles mateixes com de cares en fora. «Això no ho podem fer soles, ho hem de fer de la mà dels homes» diu.

La presidenta opina que, fins ara, la seva figura es veia com un comodí en les ajudes puntuals, però «cada vegada més aquesta situació va canviant, hi ha dones a la nostra associació que porten empreses agràries en solitari». I afegeix: «Cada dia més la dona que decideix incorporar-se o tornar al món rural té una formació, està molt preparada».

L'Associació de Dones del Món Rural és una agrupació sense ànim de lucre creada el desembre del 2018, que actualment està formada per 138 dones. «En un inici estàvem una mica perdudes i no sabíem què havíem de fer, però hem anat veient coses que podíem fer sobretot de cara a donar informació a la gent i parlar dels nostres productes o crear una xarxa entre nosaltres per donar-nos consells o instruccions», relata Català. «Com a societat estem acostumats a funcionar sols, però quan vas veient que es posen coses en comú amb gent que té més experiència, funciona». Abans que es configurés com a tal, aquesta xarxa ja existia entre elles a través d'un grup de WhatsApp arran de les inquietuds i problemes comuns, buscaven maneres de solucionar les coses i intercanviar opinions. Enguany, l'entitat organitzava una jornada tècnica a Artés per celebrar-ho, però a causa del context polític han decidit cancel·lar-la i es posposarà. «Ens agradaria que la nostra entitat motivés que moltes dones es decantessin per l'agricultura que ens necessita», relata Català.