El Memorial Democràtic diu que Fuensanta no pot ser el nom del barri ripollès

El nom del general Serafín Sánchez Fuensanta haurà de deixar de tenir cap referència amb el barri de Ripoll, popularment conegut d'aquesta manera gràcies a la intervenció del militar franquista en la cessió de terrenys per construir-hi dos blocs d'edificis. A principis de setembre l'Ajuntament de Ripoll va rebre la resposta del Memorial Democràtic segons la qual considerava que la denominació no pot tenir cap referència a personatges relacionats amb el franquisme.

Alguns dels veïns d'aquest popular nucli de població, proper a l'estació del ferrocarril i que precisament va ser habitat per famílies dels treballadors de Renfe arran la de seva creació a finals de la dècada dels seixanta, van proposar el nom de Fuensanta per substituir el del General. En aquest cas el suggeriment es fonamentava en una suposada conductora pionera de locomotores a l'Estat que afirmen que es deia Fuensanta, o o bé per la devoció a la verge de Fuensanta. Tot plegat per persistir en el nom que ha tingut fins ara el barri.

El fet que el Memorial Democràtic desaconselli aquest nom ha provocat que ara l'Ajuntament de Ripoll hagi de convocar una reunió entre els veïns i la comissió local del Nomenclàtor per consensuar un nom que substitueixi el de Fuensanta.

Un cop se sàpiga si hi ha consens o no, es podria arribar a plantejar una consulta popular. En aquest cas caldria definir si tots els ripollesos hi són cridats o només els que viuen al barri o bé són propietaris dels habitatges. Fins ara alguns dels veïns s'han mostrat molt bel·ligerants per impedir que hi hagi cap canvi de nom, tal com s'ha constatat en diferents plens municipals.

L'Ajuntament n'ha retirat les plaques però la decisió final s'ha perllongat «sobretot pel retard del Memorial Democràtic a donar una resposta», segons va argumentar en el ple de setembre l'alcalde, Jordi Munell, que va argumentar els canvis interns que hi ha hagut en aquest òrgan de la Generalitat de Catalunya. Una de les propostes que podria tenir més consens és la de carrer dels Ferroviaris.