Tornaran a obrir al públic els plens del Consell d'Alcaldes del Ripollès

El Consell d'Alcaldes del Ripollès reunit de forma extraordinària el dia 8 d'octubre va aprovar una moció per l'obertura dels plens del Consell d'Alcaldes al públic. Dels 19 alcaldes presents, 17 van donar suport a la moció i 2 es van abstenir. La moció va ser presentada per l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses (MES), el qual va ser escollit president del Consell d'Alcaldes en el mateix ple.

Abans, Ramon Roqué, alcalde de Sant Joan de les Abadesses des del 2007, havia demanat en cada mandat l'obertura dels consells d'alcaldes al públic. La seva intenció era que tècnics, regidors i periodistes poguessin seguir els debats.

L'aprovació va arribar 10 anys després de la decisió de fer els plens a porta tancada. En aquell moment, els alcaldes van apuntar que tancaven la porta de la sala de plens per poder mantenir un «debat privat» dels diferents temes que tractaven.

La decisió dels alcaldes va tenir lloc a finals d'octubre del 2009 i va provocar la reacció dels periodistes de la comarca que van presentar queixes formals al Consell Comarcal del Ripollès.

El 2009, Ramon Roqué formava part del Consell d'Alcaldes que va tancar la porta. Segons ell, «llavors van considerar que el Consell obert feia que no tothom s'expressi amb la mateixa naturalitat i per tant va semblar que no s'acabava dient en els consells d'alcaldes tot allò que s'havia de dir».

Les sessions tancades van provocar que les posicions dels alcaldes en temes comarcals quedessin en l'anonimat. «Hi havia alcaldes que boicotejaven projectes comarcals però no transcendia, ningú ho sabia», explica. Afegeix que el Consell d'Alcaldes tancat provocava absències perquè no hi havia necessitat de sortir a la fotografia. Segons Roqué, l'obertura afavorirà el consens i una mirada conjunta del futur de la comarca. Ha considerat que en els consells d'alcaldes es tracten les estratègies de futur de la comarca. Consegüenment, ha valorat com a bo que el debat transcendeixi.