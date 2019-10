Milers de persones a la Marxa per la Llibertat a Girona

e. batlle/ m. cornellà/acn girona

n Milers de persones provinents de diferents punts de les comarques gironines van participar ahir en una de les cinc «columnes» de les Marxes per la Llibertat –que organitzen ANC i Òmnium– per rebutjar la sentència del Tribunal Suprem i que culminaran demà a Barcelona.

La columna de Girona va arrencar al matí a la plaça U d'Octubre i a mesura que avançava el recorregut, la participació anava augmentant. Si inicialment els Mossos d'Esquadra xifraven la participació en unes 7.000 persones, poc després ja van l'elevaven a unes 10.000, que caminaven en direcció a Sils, on es van aturar a dinar.

A partir de les vuit del matí, milers de persones es van començar a aplegar a la plaça U d'Octubre de Girona, molts d'ells carregats amb motxilles amb màrfegues i sacs de dormir i pals per caminar per fer tota la marxa fins a Barcelona. Van amenitzar l'espera amb música de gralles, balls tradicionals i bons esmorzars per agafar forces.

La marxa va sortir cap a un quart de deu del matí darrere la pancarta on s'hi podia llegir «Autodeterminació i llibertat. Prou repressió». La marxa la van encapçalar familiars de l'exconsellera Dolors Bassa i de l'expresident Carles Puigdemont acompanyats de la presidenta de l'ANC i representants polítics de JxCat –entre els quals hi havia la diputada al Congrés Laura Borràs–, ERC i la CUP.

La columna va avançar a marxa ràpida entre crits a favor de la independència i reclamant l'alliberament dels líders independentistes empresonats, i ara ja condemnats pel Tribunal Suprem. Molts participants duen estelades o samarretes amb proclames independentistes, també les de manifestacions anteriors de l'Onze de Setembre.

D'entrada, la Policia Municipal de Girona i Mossos d'Esquadra van xifrar la participació en unes 7.000 persones, que són les que havien sortit de la plaça U d'Octubre.

Al llarg del recorregut, però, s'hi van anar sumant més manifestants. A la sortida del terme municipal de Girona, la marxa ja havia aplegat més persones però s'hi van continuar afegint més manifestants a l'entrada del peatge de Girona Sud.

La marxa, tancada per tractors, va enfilar l'autopista AP-7 en direcció sud. La manifestació va sortir de l'autopista al peatge de l'aeroport i va enllaçar amb l'A2, que va cap a Sils. El coordinador de l'ANC a Girona, Tavi Casellas, va afirmar que la participació a la Marxa per la Llibertat de Girona va «desbordar totes les previsions» perquè va multiplicar «per quatre o per cinc» la participació que esperaven.

«Mobilitzacions pacífiques»

La germana de Dolors Bassa, Montse Bassa, va assegurar que l'exconsellera havia trucat ahir al matí al seu fill i li va dir que algunes de les imatges que s'havien vist les darreres hores eren «les que no volia» i va demanar «que no els regalem un 155». «El que vol és que hi hagi mobilitzacions continuades però, sobretot, pacífiques. No vol que tirem per la borda els dos anys i tot el sacrifici que farà perquè el moviment independentista és pacífic», va afirmar Bassa. En aquest sentit, la germana de l'exconsellera també va condemnar i denunciar les «agressions policials» que es van produir les darrers hores però va assegurar que «la violència només porta més violència».

D'altra banda, la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, va assegurar que les manifestacions de rebuig a la sentència són «pacífiques» i que «cal aïllar els elements violents» que «no ens representen». Borràs va fer aquestes declaracions a Girona moments abans de l'inici de la «marxa per la llibertat» on també va dir que dona tot el suport al president de la Generalitat, que ahir al matí es va reunir amb Aragonès, Buch i Budó per analitzar els aldarulls que s'havien produït el dia anterior. En aquest sentit, va afirmar que «veníem de viure imatges idíl·liques de suport d'un poble a la seva policia, pel 17 d'agost o, fins i tot, l'1-O» i que, en canvi, «ahir (dimarts) vam veure massa imatges que no ens agraden».

Quim Torra s'hi afegeix a Caldes

El president de la Generalitat, Quim Torra, es va afegir a la marxa a Caldes de Malavella i va caminar fins a Sils, punt final del primer tram. Torra, va afirmar que «la violència no ens representa ni ens representarà mai», en referència al «moviment independentista català», l'endemà dels aldarulls que es van produir a diferents ciutats de Catalunya. Torra es va mostrar «molt orgullós d'aquest esperit de civisme» que s'està vivint durant la primera jornada de les «Marxes per la Llibertat» que van impulsar les entitats independentistes.

El cansament i les ferides als peus per la llarga caminada de de Girona no va diluir la sensació d'«eufòria» col·lectiva dels participants.Un cop a Sils, van parar per menjar i agafar forces. «Estic cansat però ha sigut una experiència molt maca, impressionava veure la resposta de la gent amb aquest ambient festiu», va explicar l'Alfred, que va començar el tram a Riudellots de la Selva i va arribar fins aquí.

A banda del menjar i la beguda també hi havia un punt d'atenció mèdica on es feien les cures als participants que ho necessitaven. La majoria presentaven rascades i butllofes als peus. Cap a les set de la tarda, els participants van fer una parada a Tordera on hi havia un punt d'avituallament. Cap a les vuit del vespre els primers manifestants van arribar a Malgrat de Mar on van ser rebuts amb una gran ovació per centenars de veïns que es van concentrar al punt on finalitzava la primera jornada de la marxa.