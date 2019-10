La primera jornada de vaga es fa sentir més a la UdG que als instituts

El primer dels tres dies de vaga d'estudiants contra la sentència del procés, que demà confluirà amb l'aturada general convocada per la Intersindical-CSC, va buidar encara més la Universitat de Girona (UdG), ja que ahir només van acudir-hi entre un 15 i un 20% dels estudiants. Als instituts de Secundària, el Departament d'Educació va xifrar la participació gironina en un 13,62%.

L'activitat lectiva a la UdG va ser escassa i, tal com va informar la institució, les poques classes que es van impartir es van desenvolupar amb normalitat. Encara que el Sindicat d'Estudiants (SE) va anunciar piquets informatius i assemblees davant centres educatius, a Girona no es va produir cap incident. Des de la Universitat van indicar que les mobilitzacions reivindicatives organitzades al territori van fer que, en el gruix de les seves facultats, hi hagués una afluència d'alumnat molt baixa.



Tall de la carretera Barcelona

Pel que fa a l'etapa preuniversitària, els Serveis Territorials del Departament d'Educació a Girona van quantificar en un 13,62% la participació d'estudiants de tercer i quart curs de Secundària obligatòria (ESO), de primer i segon de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà i superior en la primera jornada de vaga.

Un centenar d'aquests joves van tallar la carretera Barcelona de la capital gironina, durant uns minuts, ahir al migdia. La seva intenció inicial era accedir a l'estació del tren d'alta velocitat, davant la qual es van agrupar, però la impossibilitat d'entrar-hi els va portar a canviar de plans. El grup de noies i nois va recórrer diversos carrers cèntrics, alguns d'ells amb la cara mig tapada, tot cridant consignes i exhibint estelades.

Dilluns, els alumnes dels instituts van ser dels primers a reaccionar contra la sentència del Tribunal Suprem i molts van deixar les classes o van marxar dels centres després que els pares els anessin a buscar. Dimarts, estudiants d'institut van protagonitzar talls viaris a Celrà o Bescanó, però ahir la incidència de l'aturada als centres catalans va ser molt irregular.

D'acord amb les dades facilitades per la Conselleria d'Educació, la participació més alta en el primer dia de vaga es va registrar a les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès Occidental, amb un 75,41%, 39,40% i 31,15%, respectivament. La més baixa es va donar a les comarques i al Consorci d'Educació de Barcelona, amb un 8,89% i un 11,69% cadascun d'ells; el 13,62% de Girona ho va superar de poc i es va situar també a la taula baixa i per darrere del Maresme i el Vallès Oriental (19,11%), Tarragona (26,34%), Lleida (26,97%) i el Baix Llobregat (28,34%).

El Sindicat d'estudiants dels Països Catalans (SEPC) s'afegeix avui a l'aturada, per quan està prevista una manifestació al centre de Girona que surti de la plaça 1 d'Octubre a les 12 del migdia.



Serveis mínims per a divendres

De cara a la vaga general del 18 d'octubre, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha decretat els serveis mínims per als centres públics i privats no universitaris, així com per a les llars d'infants. El dictamen exigeix que hi hagi un membre de l'equip directiu i un docent per cada sis aules a infantil i primària, un per cada quatre a educació especial i un terç de la plantilla del menjador.

El transport públic també haurà de complir serveis mínims, que en el cas de Rodalies i Regionals haurà d'oferir el 33% del servei habitual. Aquest mínim s'incrementa fins al 64% per als trens Avant i fins al 77% per als de llarga distància convencional.