Setanta-cinc equips pedalaran a l'Oncobike

Un total de 75 equips d'entre quatre i sis ciclistes -18 més que l'any passat- participaran el pròxim dissabte 19 d'octubre en la quarta edició de l'Oncobike, una cursa solidària en BTT organitzada per la Fundació Oncolliga Girona que recorre camins i pistes de la Vall de Llémena, a cavall entre les comarques del Gironès i la Garrotxa.

Per tercer any consecutiu, el centre neuràlgic de la prova estarà situat a la localitat de Sant Gregori, que acollirà la sortida i l'arribada, i els equips podran optar entre dos recorreguts: 200 km o 113 km.

Es diners que es recullin amb aquest esdeveniment esportiu i solidari es destinaran a finançar el servei d'Estètica Oncològica que s'ha posat en marxa aquest any i que té com a finalitat prevenir i minimitzar els efectes secundaris que els tractaments oncològics tenen sobre la pell i les mucoses dels malalts, especialment de les dones. Per aconseguir aquest objectiu solidari es demana a cada equip que faci un donatiu mínim de 500 euros, tot i que molts d'ells acaben superant aquesta quantitat gràcies a les aportacions d'empreses patrocinadores i de particulars.

L'especialista en estètica oncològica Núria Izquierdo és l'encarregada de desenvolupar aquest programa, del qual ja s'han beneficiat 107 pacients des de la seva posada en marxa fa un any i mig. El programa ofereix a les pacients tractaments estètics per fer front als efectes del tractament.