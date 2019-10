Violència, foc i caos a Girona

La concentració, molt multitudinària, va arrencar, puntual, pels volts de les vuit del vespre, des de la plaça del Vi, coronada per la bandera negra de «no rendició» que onejava a l'ajuntament en substitució de la bandera d'Espanya. La massa, convocada per un nou comitè, el de Resposta a la Sentència (CRS) i formada per unes 20.000 persones segons la Guàrdia Urbana, va desfilar pel carrer del Carme.



Al llarg de la marxa es van escoltar càntics com «fora les forces d'ocupació», «els carrers seran sempre nostres», «contra la repressió, Buch dimissió», o «no us mereixeu la senyera que porteu», aquest últim dirigit als Mossos d'Esquadra. El destí era la comissaria dels Mossos d'Equadra. Però un cordó d'antiavalots impedia accedir fins a les dependències policials de Vista Alegre, de manera que la multitud va prosseguir la ruta, cap a Emili Grahit. D'allà, es va desplaçar fins a la seu de la Generalitat, a l'antic hospital de Santa Caterina, on van llegir un manifest demanant la dimissió de Miquel Buch i van deixar una pintada a la façana contra el conseller d'Interior. Seguidament, van arribar a la Subdelegació del Govern, a la Gran Via de Jaume I: i allà van començar, per segona nit consecutiva, els disturbis, el caos. Tot i que l'organització, formada per sindicats d'estudiants i CDRs va donar per finalitzada la manifestació, uns 400 radicals violents es van encarar als antiavalots dels Mossos d'Esquadra i Policia Nacional que custodiaven l'edifici. Van llançar boles de pintura, llaunes i ampolles contra les forces de seguretat i també van tirar petards i cremar fotografies de Miquel Buch, Pedro Sánchez i el rei Felip VI.





Tensió davant la subdelegació del govern espanyol a Girona. Llançament d'objectes contra els antiavalots dels Mossos. https://t.co/gKDAPAzes0 pic.twitter.com/rSg4DQ7oN1 — Diari de Girona (@DiarideGirona) October 16, 2019

Càrregues

Plaça Catalunya de Girona. Els manifestants violents han incendiat contenidors i una barricada. Més informació https://t.co/lCaIuEEOnJ pic.twitter.com/TjYI10W0ew — Diari de Girona (@DiarideGirona) October 16, 2019

Després de la plaça Catalunya, els manifestants es traslladen al Carrer Nou. Més info https://t.co/lCaIuEEOnJ pic.twitter.com/712snsdRC0 — Diari de Girona (@DiarideGirona) October 16, 2019

Després de diversos avisos, els antiavalots van començar a carregar i van disparar projectils per controlar la situació. Els manifestants es van dispersar i van encendre contenidors en tres punts de l'avinguda: a l'alçada de la plaça U d'Octubre, a la confluència amb el carrer del Nord i a la rotonda de Correus. I altra vegada hi va haver llançaments d'objectes contra els antiavalots i càrregues policials. En el tram final de la mobilització, un grup es va quedar a la plaça U d'Octubre, un altre, a Correus, i l'últim es va desplaçar a plaça Catalunya i al carrer Nou, on van continuar els aldarulls fins a la mitjanit. Les flames d'una de les barricades van estendre's i va afectar els arbres de Jaume I. A la plaça Catalunya hi va haver persones que van retirar cotxes i motos aparcats per por que les flames s'estenguessin.En la confluència amb el carrer Sant Francesc, una foguera cremava amb gran virulència; la intervenció dels Bombers va ser necessària. Tot això passava i l'alcaldessa, Marta Madrenas , que al matí va caminar en la Marxa per la Llibertat, no feia cap valoració.