Uns 40.000 euros, el cost dels 30 contenidors cremats a Girona

Reposar els 30 contenidors que es van cremar a la ciutat de Girona durant els aldarulls de dimecres a la nit suposarà una inversió de 40.000 euros. Així ho va explicar ahir en roda de premsa l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. A aquesta xifra s'haurà de sumar el cost de les destrosses al mobiliari urbà i el possible asfaltatge d'un tram de la Gran Via de Jaume I.

Durant uns dies continuarà tallada la carretera que transcorre per davant de la Subdelegació del Govern a Girona. Els operaris segueixen treballant en la neteja d'aquest punt on hi ha incrustada la cera de les espelmes que portaven molts dels manifestants en la concentració de dimarts. Eliminar aquestes restes està portant moltes dificultats als treballadors. Per un tema de seguretat, l'Ajuntament està estudiant asfaltar el carrer, ja que les motos poden relliscar amb la cera i provocar accidents.



Eliminar mobiliari urbà

D'altra banda, el consistori, com a previsió, ha eliminat elements del mobiliari urbà que fàcilment poden ser usats per causar aldarulls. Per exemple, s'han retirat algunes papereres, tanques, bastides i tarimes que hi havia al centre de la ciutat (a la plaça Catalunya, a l'avinguda Sant Francesc, al carrer Nou, a Gran Via i a la rambla Ramon Folch). A més, els contenidors cremats, de moment, no seran reposats davant la possibilitat que es duguin a terme més protestes. Madrenas va explicar que es publicarà un mapa pels veïns que s'han quedat sense contenidors amb els punts de recollida propers a on poden anar.



Tornar a la normalitat

La ciutat Girona ahir va intentar tornar a la normalitat després de la batalla campal viscuda dimecres a la nit. Les brigades de la neteja van estar treballant des de primera hora del matí per deixar el centre de la ciutat en condicions però s'hi van haver d'esmerçar durant hores, ja que en molts punts hi havia els carrers amb l'asfalt ben negre, contenidors cremats o per terra, tanques pel mig del carrer, senyals de trànsit arrencades, entre d'altres. Durant la nit de dimecres, els Bombers van realitzar fins a 14 serveis per apagar contenidors a la ciutat.

Les zones més afectades pels aldarulls van ser l'avinguda Jaume I, la plaça U d'Octubre i els carrers propers com l'avinguda Ramon Folch i el carrer Eiximenis. També es van produir enfrontaments entre manifestants i policia per l'àrea del cul de Lleona. Al carrer de Jaume Ponts i Martí, per exemple, ahir el matí hi havia una furgoneta amb els vidres de darrere destrossats, un vehicle amb el vidre de davant malmès per l'impacte d'un cop de pedra i diferents contenidors per terra. La brigada treballava per treure les cendres al costat de la parada de l'autobús. El carrer Nou també va ser un dels punts conflictius. Un grup de manifestants va apilonar tanques, que ahir van haver de ser retirades. També van fer miques un caixer automàtic.

A conseqüència dels enfrontaments entre manifestants i policies, el SEM va atendre 9 persones ferides a Girona. Per la seva banda, els Mossos van informar que 4 dels seus efectius també van acabar ferits. Quant a la Policia Nacional, segons l'ACN, a tot Catalunya 11 agents van acabar lesionats.