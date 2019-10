L'alumnat ocupa el Rectorat de la UdG més de sis hores

L'ocupació del pati del Rectorat de la Universitat de Girona durant més de sis hores va marcar la segona jornada de vaga d'estudiants contra la sentència del Tribunal Suprem, que continua amb l'aturada general. Amb aquesta acció, l'alumnat va exigir i va aconseguir la suspensió de totes les activitats d'avui a la UdG, tal com va acordar el Consell de Govern extraordinari convocat ahir mateix a la tarda.

L'òrgan de govern universitari ha canviat el calendari acadèmic perquè el 18 d'octubre sigui un dia laborable no lectiu, mesura que va aprovar tenint en compte «les possibles dificultats de mobilitat i d'accessibilitat», «les peticions de diferents col·lectius d'estudiants» i «amb la finalitat de no reduir l'activitat acadèmica i de garantir la seguretat als campus de la UdG». Per no reduir l'activitat lectiva del curs, es van modificar algunes dates del calendari acadèmic i administratiu. La decisió es va prendre amb 31 vots a favor dels 33 assistents, amb dues abstencions.

L'ocupació va tancar una manifestació que va començar a dos quarts de 12 del migdia, quan un primer grup de joves va sortir de davant la seu de la Generalitat a Girona per trobar-se, mitja hora més tard, amb el gruix de la protesta a la plaça 1 d'Octubre. Pel carrer Eiximenis, uns 4.000 estudiants van sortir a Jaume I cap a la plaça Independència, des d'on van creuar l'Onyar per pujar Rambla Llibertat amunt, tot generant expectació entre els turistes.



Uns al Vives i uns altres a la UdG

«Presos polítics, llibertat», «Fora les forces d'ocupació», «Els carrers seran sempre nostres» i «Visca la terra» van ser algunes de les consignes més repetides, acompanyades amb sons de botzina. L'acció s'emmarcava en 72 hores d'aturada que el Sindicat d'Estudiants (SE) va iniciar dimecres i a la qual ahir s'hi va afegir el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). L'impacte de l'aturada va buidar les facultats de la UdG encara més que dimecres, ja que –segons la institució– ahir només hi van acudir entre un 5 i un 10% de l'alumnat. A secundària (3r i 4t d'ESO, batxillerat i FP), el Departament d'Educació va xifrar en un 24,88% la participació en la vaga a les comarques de Girona –pel 13,62% de dimecres.

A la pancarta que obria la marxa, de color groc, s'hi llegia «Contra la repressió ho aturem tot», però els participants en portaven moltes altres de petites –a més de nombroses estelades– amb missatges com ara «No hi ha gàbies per tants ocells», «Tant de bo quedi pres qui empresona», «Merda de justícia» o «Per cada 'porrazo' em faré un 'porrazo'».

La manifestació es va dividir en dos grups, un dels quals es va dirigir al Rectorat de la UdG i un altre va entrar a l'institut Jaume Vicens Vives per la porta del pati que –segons va explicar una integrant de l'equip directiu– sempre està tancada, però l'arribada dels manifestants va coincidir amb la d'un grup d'ESO que havia fet una sortida. A punt de creuar l'accés, un noi comentava a un company: «No hi anem quan toca i quan no toca, hi anem...».

Ja al recinte, una portaveu va llegir un manifest on s'explicava que «estem aquí per donar resposta a la sentència» i s'exigia «l'absolució» dels condemnats, als quals descrivia com a «víctimes d'un Estat feixista». Mentrestant, diversos alumnes s'ho miraven des de les finestres de les plantes superiors de l'edifici que dona al pati. Al cap d'uns minuts i seguint les directrius de l'organització, els joves van desallotjar l'espai repetint lemes com «Estudia, no siguis policia» i algun crit que animava a anar a l'autopista.

El grup, però, va acabar pujant fins a la plaça de Sant Domènech, on es troba el Rectorat de la universitat i desenes d'estudiants s'hi congregaven des de quarts d'una. Llavors van traslladar les seves demandes al rector, Quim Salvi, i altres membres de l'equip rector. A mesura que passava l'estona, el grup el formaven centenars, fins i tot quan bona part dels manifestants van decidir marxar.

Una representant del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans a Girona, Anna Selvas, va explicar que l'ocupació del Rectorat responia a què creien insuficient la recomanació de no fer activitats avaluatives ni tenir en compte l'assistència a classe aquesta setmana. Segons van denunciar, hi ha docents que s'han saltat aquest consell i, per exemple, van criticar que a la Facultat de Ciències s'han fet classes per preparar exàmens de la setmana que ve. Per això, van demanar a l'equip de govern de la UdG un posicionament més ferm i la suspensió oficial de l'activitat lectiva; a més de criticar les càrregues «desproporcionades» dels mossos en les protestes dels últims dies. Poc abans de les 2 de la tarda, Quim Salvi i el vicerector de Comunicació i Relacions exteriors, Jose Antonio Donaire, van informar els representants sindicals que a les 5 de la tarda proposarien la suspensió de les classes d'avui al Consell de la Universitat. Si s'acordava així, els estudiants van accedir a aixecar la tancada, però, sinó, hi passarien la nit. Els joves van marxar cap a les 7.