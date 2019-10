Troben una parella morta a trets en una habitació d'hotel a Cadaqués

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'una parella en l'habitació d'un hotel de Cadaqués. Es tracta d'un home i una dona de nacionalitat francesa i d'uns trenta anys que s'allotjaven a l'hotel Playa Sol, primera línia de mar. Els cossos els van trobar treballadors. La parella havia de deixar l'habitació 106 però no ho va fer i va ser aleshores quan personal de l'hotel, en acostar-s'hi, va trobar els cossos de la parella amb ferides de bala i sense vida a l'interior, segons fonts policials. La investigació del cas l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos.

Els agents van rebre l'avís cap a les dues de la tarda i fins el lloc s'hi van desplaçar Mossos i Policia Local. Fins que no s'hagi realitzat l'autòpsia la investigació manté totes les hipòtesis obertes i no es descarta que es tracti d'un suïcidi pactat o d'un cas de violència domèstica, en què un hauria matat l'altre i posteriorment s'hauria tret la vida. Es descarta la implicació d'una tercera persona i la policia va recopilar ahir proves per intentar esclarir com van succeïr els fets. A l'habitació, els agents hi van trobar una escopeta llarga, que seria l'arma del crim.

Segons fonts del cas citades per ACN, els cossos de la parella estaven sobre la llit. La dona estava estirada, tapada, i el cadàver de l'home jeia per sobre amb l'escopeta prop del cos. Els cossos van ser traslladats ahir a l'Institut de Medicina Legal de Girona.