La vaga general culmina avui una setmana de protestes i disturbis

La convocatòria de vaga general d'avui culmina una setmana de fortes mobilitzacions i de disturbis arreu de Catalunya en contra de la sentència condemnatòria del Tribunal Suprem. La Intersindical-CSC i Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) criden a la mobilització «pacífica» durant la vaga, que serà la quarta convocatòria d'aturada general en menys de dos anys. La vaga, que no compta amb el suport dels dos sindicats majoritaris, CCOO i UGT, ha estat convocada, sobre el paper, per motius laborals i econòmics i reclama la implantació del salari mínim de 1.200 euros, la derogació de la llei mordassa o l'increment de les pensions. A més, també alerten que amb la sentència contra líders del procés qualsevol manifestació es pot interpretar «com a sedició».

En relació amb les mobilitzacions, l'acte central de la jornada a Catalunya és una manifestació amb origen als Jardinets de Gràcia de Barcelona que està prevista que surti a les cinc de la tarda sota el lema «pels drets i les llibertats». Hi confluiran, a més, les Marxes per la Llibertat i es preveu que culmini en una gran manifestació.

Paral·lelament, hi haurà tractorades arreu del país. La Unió de Pagesos ha mobilitzat el sector i es preveu una desena de marxes de tractors repartits per tot el territori. A comarques gironines, els més matiners seran aquells provinents del Ripollès i la Garrotxa, que iniciaran la marxa a un quart de nou del matí destí Girona, on arribaran fins la Delegació del Govern de la Generalitat.

Allà s'iniciarà una manifestació a peu fins a l'estació de tren, on els manifestants seran convidats a desplaçar-se fins a Barcelona. La segona tractorada serà a l'Empordà i la marxa lenta finalitzarà a la Rambla de Figueres pels volts de les dotze del migdia. Tot plegat afectarà la mobilitat.



Seat atura la producció

El seguiment de la vaga es preveu que tingui un fort impacte en els àmbits de l'educació i l'administració pública. Però l'aturada laboral afectarà també el funcionament empresarial, com és el cas de Seat, que ahir van anunciar que aturava la producció a la planta de Martorell (Baix Llobregat) com a conseqüència dels talls de carretera que s'esperen per a avui. La producció perduda en aquest mig dia es calcula que serà d'uns 3.500 cotxes. En canvi Nissan va descartar ahir aturar la producció i manté la planta de la Zona Franca oberta.

A l'altra cara de la moneda hi ha el grup Bon Preu, que participa en l'aturada i cessa «totalment» l'activitat. La convocatòria ha forçat el tancament de museus, la cancel·lació d'actuacions al Palau de la Música, el Liceu i el Palau Sant Jordi de Barcelona, així com la programació de Temporada Alta d'avui, que ha quedat suspesa. També s'han anul·lat actes de fires com la de Sant Lluc d'Olot.



Serveis mínims

La vaga i la seva coincidència amb les Marxes per la Llibertat impactarà especialment en la mobilitat, ja que es preveuen talls en carreteres pel desplaçament a peu de milers de persones direcció Barcelona. D'altra banda, la Generalitat ha decretat serveis mínims en el transport públic: el 33% del servei de Rodalies i Regionals i el 50% del metro i l'autobús urbà de Barcelona. Així mateix, es preveu que hi hagi afectació a l'aeroport. En el tancament d'aquesta edició, Vueling havia cancel·lat 36 vols per a avui a l'aeroport del Prat per minimitzar l'impacte als usuaris.

En matèria d'educació, la UdG ha anul·lat les classes però el manté com a «dia laborable» i la Generalitat ha dictat serveis mínims en infantil i primària. L'aturada coincideix amb la vaga estudiantil, que va començar el 16 d'octubre. També es garanteixen serveis mínims en el funcionament d'hospitals i CAPs en els serveis urgències, cures intensives, parts, radioteràpia i quimioteràpia.

La vaga general, inicialment convocada per divendres passat, 11 d'octubre, va ser ajornada fins a avui per tenir més temps d'organitzar la protesta i arriba pocs dies després de la publicació de la sentència de l'1-O.