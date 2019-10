Vint municipis s'integren al Consorci de la Costa Brava

Una vintena de municipis de les comarques gironines s'han incorporat al Consorci de la Costa Brava (CCB). L'oficialització del tràmit es va fer ahir al migdia a la Diputació de Girona en un acte amb el president de la corporació i del Consorci de la Costa Brava, Miquel Noguer, i representants dels 20 municipis.

En aquest sentit, les poblacions que s'incorporen a l'associació són: Albons, Bellcaire d'Empordà, Campllong, Caldes de Malavella, Cassà de la Selva, Colomers, Garriguella, Jafre, Llagostera, Llambilles, Palau-sator, Pau, Pedret i Marzà, Riudellots de la Selva, la Tallada d'Empordà, Torrent, Verges, Vidreres, Vilajuïga i Ullà.

Fins ara, el Consorci prestava serveis a setze d'aquests ajuntaments i ara s'hi sumaran el de Colomers, Jafre, la Tallada i Verges. D'altra banda, amb la seva integració, els 20 municipis passaran a formar part del CCB com a membres de ple dret.

Amb la nova incorporació, són 47 els pobles i ciutats que el Consorci de la Costa Brava proveeix d'aigua o dels quals gestiona les aigües residuals. Aquesta serà la primera ampliació del CCB des que es va crear l'any 1971 com a iniciativa de la Diputació i de vint-i-set municipis litorals per oferir un servei mancomunat del sanejament de l'aigua arran del desenvolupament turístic.



Nous membres

Per formalitzar l'adhesió, alcaldes i tècnics dels ajuntaments dels municipis que s'integraran al Consorci van participar ahir a la sessió de la Diputació després que el 12 de setembre passat el ple del CCB acordés l'inici del procediment per admetre com a nous membres tots els ajuntaments no consorciats als quals ofereix serveis.

«L'entrada en vigor de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local ha suposat ordenar l'estructura del mateix ens local de l'aigua i de regularitzar la situació dels ajuntaments no consorciats amb els quals col·labora»,va explicar ahir el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer.



Un milió de persones

La previsió és que l'ampliació del Consorci amb aquests vint membres nous es faci efectiva abans que acabi el 2019. En conjunt, l'ampliació dels municipis al Consorci de la Costa Brava suposarà una aportació d'un 18,24% més d'habitants. Tot i això, les dades no són del tot representatives, ja que la majoria de les ciutats i poblacions del Consorci experimenten un augment considerable de població al pic de l'estiu per l'afluència de turistes. Així, durant el període estival, es calcula que el CCB arriba a donar servei a un milió de persones. L'objectiu del Consorci és donar resposta a la problemàtica de la gestió dels recursos hidràulics.