Els CDRs ataquen amb pintura la seu de l'Agència Tributària i algunes empreses

Les vagues són sinònims de piquets i aquest 18 d'octubre n'hi va haver un de força gran, que va arribar a mobilitzar fins a 1.200 persones -segons els Mossos- en algun moment del trajecte. Es tracta del piquet format per CDRs que va viure moments de tensió i algun dels manifestants va rebre un cop de porra de la policia després que ataquessin amb pintura i empaperessin la seu de l'Àgència Tributària. Tot i això, no hi va haver càrregues generals ni tampoc llançament d'objectes per part dels mobilitzats -com ha passat algunes nits d'aquesta setmana a la ciutat- cap als agents antiavalots de la policia. Durant tot el trajecte es van poder veure cartells en molts comerços on s'informava que s'havien adherit a la jornada de vaga.

Poc abans de les sis del matí, la plaça de davant del TAV estava fortament blindada per antiavalots dels Mossos i la Policia Nacional. També hi havia forta presència policial a l'estació d'autobusos i a les vies del tren convencional. Però malgrat que des de la megafonia es va demanar als manifestants que no s'apropessin a la policia, els vaguistes varen passar de llarg i en algun moment van cridar càntics de «fora les forces d'ocupació». Unes 400 persones van començar el piquet i van dirigir-se fent una marxa fins a l'edifici de l'Agència Tributària. Mentre avançaven cap al carrer Oviedo, els vaguistes cridaven clams com «Espanya revela't Girona no perdona» o «Avui és vaga, vaga general». Un cop allà, els CDRs van empaperar els accessos de l'ens estatal amb cartells on posava «Li diuen democràcia i no ho és», entre d'altres. Un cop allà, també van abocar pots de pintura a terra i van fer pintades. Quan ja havien realitzat l'acció, van arribar diversos furgons dels Mossos d'Esquadra amb els antiavalots i van dispersar els vaguistes per tal de fer-los fora de l'Agència Tributària i se'ls va desllotjar fins a la carretera Barcelona. Aquest va ser el moment de més tensió del matí, perquè va haver-hi algun cop de porra als de les files de més enrere que es van resistir a marxar i també algun manifestant va moure unes tanques que hi havia sota el pont del tren. Finalment, els CDRs van avançar fins al centre comercial Hipercor i allà van fer pintades on posava «El combat continua. No claudiquem. Avancem» i també van fer crits contra el capitalisme. Després d'aquesta acció, van enfilar la carretera Barcelona fins arribar a la rotonda de Mas Gri, on van fer una aturada d'uns 25 minuts. Allà van fer pintades en un cartell del McDonald's on es llegia «Càncer com l'Estat». Llavors van decidir anar cap a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, ja que és on hi havia els cinc detinguts pels aldarulls de la nit anterior. El piquet dels CDRs va anar eixamplant-se i va arribar a les 800 persones quan a les 9 del matí va arribar al carrer de la Creu i va fer pintades a la seu de La Caixa i també va llançar pintura.

Després van arribar a la comissaria dels Mossos a Vista Alegre, i aquí els Mossos ja tenien totalment tancats els accessos al carrer que porta el mateix nom del barri. Els manifestants es van situar cara a cara amb els agents de la Brigada Mòbil i es van mantenir a lloc pocs minuts després de la deu del matí, quan van decidir anar als jutjats. Mentre es trobaven amb els Mossos van reclamar la llibertat dels detinguts i entre les frases corejades hi havia «Si en toquen a una, ens toquen a totes».

Quan la marxa va arribar als jutjats de Girona se'l va trobar totalment blindat pels Mossos. Aquí, segons els Mossos, s'hi van arribar a acumular uns 1.200 CDRs. Cap a les onze, el grup va decidir dividir-se i una part dels piquets van quedar-se davant la seu judicial i la resta -la majoria-, va optar per anar cap a la concentració de la vaga general que es feia davant la seu de la Generalitat.