Una dona resulta ferida greu per l'impacte d'una bengala

Una veïna de Girona està ingressada a l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta en estat greu i pronòstic reservat després que, divendres a la nit, l'haguessin d'operar per l'impacte d'una bengala.

L'afectada es trobava al balcó de casa seva, al carrer Figuerola, al costat d'una estelada, segons ha informat el gabinet Salellas Advocats, que porta l'acusació del cas i demana la col·laboració ciutadana per reunir fotografies i vídeos que ho documentin. La crida l'han feta a través del seu compte de Twitter.



Els mossos van recollir la bengala

L'advocat Benet Salellas ha explicat que divendres «es movien grups d'ultradreta per la zona de Bonastruc i el cert és que la noia estava al balcó, tenia una estelada penjada i, casualment, algú hi va llançar una bengala». «Tenim la sospita que la van disparar des dels grups d'ultradreta espanyolista que es manifestaven», ha afegit Salellas, qui ha indicat que «els Mossos d'Esquadra eren al lloc dels fets, van recollir la bengala i, per tant, és possible que la pròpia policia investigui el cas». «El més important ara és aclarir i identificar les persones que han dut a terme els fets», ha remarcat.

Ara mateix, al Trueta hi ha dos ingressats, ambdós greus, i divendres el sistema d'emergències mèdiques va atendre 12 persones.