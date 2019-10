Quarta nit de càrregues i disturbis

El que durant tota la tarda havia estat una concentració pacífica que va reunir fins a 9.000 persones per demanar la llibertat dels detinguts pels aldarulls de dijous a l a Girona i evitar una concentració unionista convocada a Correus va derivar en una nova nit d'enfrontaments i batalla campal al centre de la ciutat després que la Policia Nacional iniciés unes dures càrregues amb projectils de foam i goma. Hi va haver set ferits, inclòs un fotoperiodista, i almenys quatre detinguts.

La convocatòria unionista era a les vuit del vespre a Correus. Per evitar que es portés a terme, els CDR van fer una crida a ocupar l'avinguda Ramon Folch, on van aconseguir reunir milers de persones. Mentrestant, els Mossos i la Policia Nacional van arraconar darrera la subdelegació del Govern el grup de manifestants unionistes, que estava format per un centenar de persones que exhibien banderes espanyoles, per evitar que s'acostessin a la manifestació independentista. Mentre els manifestants unionistes entonaven càntics a favor de la unitat d'Espanya i en contra de Carles Puigdemont, un grup d'independentistes es va acostar fins al cordó policial i els va escridassar, entonant alhora càntics independentistes. El cordó policial, tanmateix, impedia que els dos grups s'acostessin físicament, de manera que la tensió era només verbal. Tot i això, un nombre cada vegada més gran de dotacions de la Policia Nacional s'anava concentrant darrera de la subdelegació del Govern.

Mentrestant, un grup cada cop més nombrós de joves es van concentrar, com les darreres nits, davant la subdelegació de Govern. Alguns manifestants van increpar el cordó policial i els agents els van advertir, per megafonia, que si no paraven hi hauria una actuació imminent, però finalment la tensió no va anar a més.

En canvi, els agents de la Policia Nacional van abandonar el cordó que separava els manifestants unionistes i independentistes al carrer Bonastruc de Porta i van començar a córrer disparant salves, projectils de foam i boles de goma fins arribar a la rotonda de la Devesa i l'avinguda Ramon Folch. L'actuació va agafar per sorpresa la majoria dels manifestants i comensals dels bars i restaurants de la plaça Independència, que no sabien a què responia, i que es van dispersar ràpidament. Algunes persones es van refugiar dins de bars i restaurants, mentre miraven atònits el que succeïa a través de la finestra.



Pedres i fogueres

Agents de la Policia Nacional i dels Mossos d'Esquadra van seguit disparant i dispersant manifestants a l'avinguda Ramon Folch. Molta gent va marxar en aquell moment cap a casa, però nombrosos grups de joves van encarar-se contra els agents llançant-los pedres, encenent fogueres, llançant pedres contra la policia i aixecant barricades al centre de la ciutat, que es va tornar a convertir en una batalla campal. Molts d'ells ja anaven equipats amb cascs i ulleres per protegir-se els ulls, així com amb bufandes i fulards per tapar-se la cara.

Els agents de la Policia Nacional van disparar nombroses bales de goma i de foam, i també van pegar amb cops de porra diversos manifestants. Entre els ferits va haver-hi un fotoperiodista que va patir l'impacte d'un projectil de foam i que anava degudament acreditat. Tota la zona de Ramon Folch, la rotonda de la Devesa, el passeig de Canalejas, la plaça Independència i els carrers adjacents es van convertir en una nova batalla campal, amb fogueres cremant a la rotonda de la Devesa, al carrer de Bonastruc i a la rotonda de Correus. Poc després, els Bombers van ser els encarregats d'apagar-los.

Els manifestants llançaven pedres, ampolles de vidre i tot tipus d'objectes contra la policia, que s'hi tornava amb trets i bombes de fum. En total, segons el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), va haver-hi dos ferits: dos van ser atesos i donats d'alta allà mateix; dos més van ser traslladats a un centre hospitalari i tres atencions se seguien realitzant en el moment de tancar aquesta edició. Es tracta de la nit de la setmana en què hi va haver un major nombre de ferits.

D'altra banda, a la ciutat de Girona també va haver-hi quatre de les disset detencions que es van fer al conjunt de Catalunya. A la zona de la rotonda de la Devesa, agents de paisà van detenir dues persones. En un dels casos, però, els seus familiars van explicar que l'arrestat només volia apagar amb aigua una paperera que estava cremant, i van denunciar a les xarxes el que consideraven un abús policial.

La tensió i els aldarulls es van mantenir fins ben entrada a la nit. Un grup de manifestants fins i tot van col·locar blocs de formigó a l'entrada de la Devesa per evitar el pas dels agents de policia, mentre seguien les corredisses, el llançament d'objectes i els trets a tota la zona de La Copa. Els manifestants també van provocar destrosses i desperfectes en alguns vehicles que estaven aparcats.

A l'hora de tancar aquesta edició, els enfrontaments entre policies i manifestants continuaven a tota la zona dels voltants de la Devesa. Pocs metres més enllà, a l'altre costat de riu, alguns comensals sopaven amb normalitat.