Se li enfonsa el seient en un vol de Ryanair entre Manchester i Girona

Leann Wilkinson, de 42 anys i mare de cinc fills, viatjava fa pocs dies en un vol de Ryanair entre Manchester i Girona. Leann viatjava amb tres dels seus fills: Tyler de 18 anys, Kionie Aleisha de 12 anys i Mia-Sydne de 12 anys. La intenció de Leann Wilkinson era passar una setmana a Lloret de Mar amb la família i amics.

Segons el diari britànic Mirror, quan feia dues hores que volaven, Leann Wilkinson va notar que el seient es movia. Va preguntar als seus fills si els passava el mateix. «Noteu alguna cosa estanya, algun moviment?», els va preguntar. «Teniu els seients reclinats?», va afegir.

Els seus fills li van respondre que no tenien cap problema amb els seients. Va ser quan Leann Wilkinson va descobrir que seia damunt d'un seient enfonsat. La dona es va espantar molt i va decidir no fer cap moviment que pogués alterar la inestable situació que patia damunt d'un seient enfonsat. «Vaig quedar petrificada», va definir Leann Wilkinson, que va fer tot el viatge com si fos una estàtua. «Ni tan sols em vaig aixecar quan es van apagar els llums del cinturó de seguretat», va explicar.

Leann Wilkinson ha comentat que no és el mateix viatjar en avió i que el seient s'enfonsi que fer-ho en autobús. «No pots aturar el vehicle i baixar», va apuntar.

Quan va haver arribat a terra, es va sentir segura i es va aixecar fins a tenir una posició més adequada en el seient.

Leann Wilkinson va passar la setmana a Lloret i va tornar a agafar un avió. «Esperava que no fos el mateix, perquè simplement no m'hi hauria assegut», va dir.

Un cop a casa seva, Leann Wilkinson va presentar la seva queixa a un representant de la companyia. La resposta va ser que la companyia realitza auditories diàres a cadescun dels seus avions per tal de garantir que tots els mobles i equipaments estiguin en perfecte funcionament.

El representant de la companyia li va plantejar que qualsevol defecte és reparat immediatament i li va agrair el fet de donar coneixement del problema amb el seient a la companyia.

També li van expressar que esperaven que l'assumpte del seient enfonsat no li impediria escollir Ryanair per a futurs vols.

De moment, Leann Wilkinson no ha explicat si quan torni a tenir ganes de passar uns dies a Lloret de Mar amb la família escollirà la línia de baix cost o ho estudiarà.