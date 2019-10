Els contenidors d'obertura controlada pugen el cost de la recollida a la Garrotxa

El Consell comarcal de la Garrotxa, en el seu últim ple, va aprovar l'estudi econòmic i financer de la gestió, el tractament i la recollida de les deixalles per al 2020. L'informe estableix un increment de la despesa respecte del 2019 provocada per la compra dels contenidors que han de fer possible la recollida amb control i identificació dels usuaris, així com per l'augment de la taxa d'entrada dels residus a l'abocador de Beuda. L'estudi va ser aprovat amb els volts de JxCat i ERC, el vot en contra del PSC i l'abstenció de la CUP.

El conseller de Medi Ambient, Jordi Cargol (JxCat), va presentar el document, que estableix un increment del 6,91% dels costos de gestió i tractament de les deixalles per al 2020 respecte al 2019. Va concretar que el servei de recollida de deixalles en proximitat suposa un augment del 17,97% dels costos, i que l'increment de la recollida i el tractament de les deixalles en municipis amb serveis disseminats és de l'11,39% i del 13,01% en municipis amb servei als nuclis. Cargol va explicar que la inversió recull 180.000 euros per a la tarifació del nou model de contenidors acordat pels ajuntaments de la comarca i un increment del 5% de la taxa d'entrada de residus a l'abocador de Beuda posada per l'Agència Catalana de Residus (ACA).

El portaveu del PSC, Josep Guix, va plantejar que cada any l'Agència Catalana de Residus augmenta el cànon d'entrada de restes a l'abocador de Beuda i com que, segons ell, cada any creix el volum de les escombraries, el cost del servei de recollida i gestió de les deixalles encareix.

Guix va recordar que fa mes de vuit anys que el Consell Comarcal treballa per una planta de triatge de residus i va considerar que el tema de la planta de triatge hauria d'estar solucionat o en fase de resolució. El socialista va afegir que el seu grup no està d'acord amb el model de contenidors tancats i obertura amb targeta escollit pels ajuntaments. «Pensem que complica la gestió de les deixalles», va dir.

Per la seva banda, el portaveu d'ERC, Miquel Reverter, va demanar més implicació dels ajuntaments de la comarca en la planta de triatge, que va definir com una necessitat. Pel que fa a la puja, el republicà va apuntar que es tracta d'una circumstància puntual provocada per la compra dels contenidors.

Pel que fa a la CUP, aquesta formació es va abstenir de tots els punts perquè no li van acceptar canviar l'ordre del dia i va fer una protesta amb timbals, a fora de la seu del Consell comarcal de la Garrotxa.