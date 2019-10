Girona supera el mig miler d'alertes al telèfon contra la violència masclista

El degoteig de trucades en què es denuncien situacions de violència masclista a la línia d'atenció telefònica de la Generalitat no para de créixer. Quan encara falta un trimestre per acabar l'any, el número 900 900 120 ha rebut 538 comunicacions –en la seva gran majoria de les mateixes víctimes– de municipis gironins, una xifra que consolida el territori com el segon de Catalunya en nombre d'usuàries del servei. En tot el 2018, se'n van fer 694 i el 2017, 618. Des del juny, només l'àrea metropolitana de Barcelona supera el volum d'avisos, consultes i denúncies que es fan des de Girona.

L'última actualització de dades d'aquest servei d'ajuda gestionat per l'Institut Català de les Dones (ICD) mostra que el 7,5% de les trucades de tot el país provenen de les comarques de Girona, el segon percentatge més alt, tot i que no supera de massa el 7,3% del Camp de Tarragona. Fins al primer semestre de l'any i des que funciona el telèfon, aquest territori sempre havia ocupat la segona posició. Barcelona acumula el gruix de casos, sumant el 70,9% de Catalunya.

El Gironès i la Selva es mantenne com les dues comarques gironines amb més dones que truquen al 900 900 120 per denunciar situacions de violència masclista. La primera va tancar el setembre amb 246 trucades, les que s'han acumulat des del gener (23 més que a l'agost); mentre que a la segona se n'han sumat 127 (15 més). Les segueixen l'Alt Empordà, amb 79; el Baix Empordà, amb 55, i més distanciades, la Garrotxa, amb 16; el Ripollès, la Cerdanya i el Pla de l'Estany amb 8 trucades la primera i 7 les dues últimes. El Ripollès i el Pla de l'Estany són les dues úniques on el servei de la Generalitat no ha rebut cap trucada durant l'últim mes.

La gran majoria de persones que recorren a la línia telefònica, el 93,8%, són dones i el 6,2% restant, homes. Igual que en els mesos anteriors, el gruix de les comunicacions (el 39,8%) les fan víctimes de violència que tenen entre 31 i 40 anys; encara que el registre de peticions d'ajuda realitzades per dones d'entre 41 i 50 anys (un 27%) també és significatiu. La tercera franja d'edat que més marca aquest número va dels 19 als 30 anys, representant el 17,3%.

L'habitual és que siguin les mateixes afectades les que prenguin la decisió de telefonar –el 72,6% de totes les comunicacions rebudes aquest any–, sovint perquè l'anonimat del servei els dona més tranquil·litat que acudir a algun dels recursos que funcionen al territori. Però una quarta part de les trucades són obra de familiars o persones del seu entorn. En un percentatge més petit, un 2,8%, l'autor és un professional de l'àmbit social.

El freqüent, tal com indiquen responsables del servei, és que convisquin diferents tipus de violència, amb predomini de la psíquica. Així ho posa de manifest que el 97,2% de les trucades rebudes fins ara informin de maltractaments psíquics. En un 37,6% dels casos, les comunicants alerten de violència física; en un 19,2%, ecnòmica, i en un 3,2%, sexual.