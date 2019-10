Creix un 64,7% la petició d'ordres de protecció a víctimes de maltractaments

Els jutjats gironins van gestionar 140 sol·licituds de protecció per violència masclista durant el segon trimestre d'aquest any. Això suposa un increment del 64,7% respecte al mateix període del 2018. Totes les sol·licituds van ser peticions de la dona maltractada excepte tres casos, que les va demanar per la Fiscalia.

Cal dir, però, que prop del 38% de les ordres de protecció demanades als jutjats finalment van ser denegades (53) mentre que se'n van autoritzar 87.

Quant a les demandes admeses, aquestes van derivar en diverses resolucions judicials per protegir la víctima. La gran majoria van ser de caràcter penal (133) i la resta, de tipus civil (44).



Més ordres d'allunyament

L'ordre d'allunyament és la mesura de protecció més aplicada, amb 86 casos, i en segon terme hi ha la prohibició que l'agressor es comuniqui amb la dona maltractada (81). I finalment, en un cas, es va dictar la suspensió de llicència d'armes.

Entre abril i juny, els jutjats de Girona van rebre 644 denúncies per violència masclista. Aquestes xifres mostren una pujada del 27,5% respecte al mateix període del 2018, quan segons les dades recollides pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) es van presentar 505 demandes.

L'Observatori contra la violència domèstica del CGPJ mostra que el nombre de víctimes d'aquesta xacra social va patir un repunt de gairebé el 17% entre abril i juny. D'aquestes, 314 eren de nacionalitat espanyola i 224, estrangeres.

La major part de les víctimes de violència masclista en el moment dels fets tenien una relació anterior amb el denunciat. En 54 casos era la seva exparella i en 13, el seu exmarit. En 39 dels fets havien tingut una relació afectiva en el moment dels maltractaments i convivien en parella. I en 34 casos, estaven casats.



Pugen els delictes

Els delictes que estan relacionats amb la violència de gènere també s'han incrementat, amb un 31%. S'ha passat de 535 a 701. La majoria d'ells són casos per lesions i maltractaments.

Un aspecte que, en canvi, ha viscut una petita davallada és el nombre de persones que han passat pels jutjats per ser presumptes autors d'un delicte relacionat amb aquesta xacra. En total han hagut d'anar a la banqueta dels acusats 55 homes, i d'aquests n'han acabat condemnats 45. Mentre que l'any anterior van acabar com a acusades fins a 48 persones i se'n van condemnar el 85,4% d'aquestes.



40.495 denúncies a l'Estat

A tot l'Estat espanyol en el segon trimestre de l'any van disminuir les denúncies i van augmentar les ordres de protecció i les condemnes als maltractadors. En total, es van presentar 40.495 demandes en seu judicial, un 3,76 % menys que en el mateix trimestre de l'any anterior.

També, segons el Consell del Poder Judicial va baixar en un 3,5% el nombre de dones víctimes de violència de gènere. En 4.151 casos, la víctima es va acollir a la dispensa legal a l'obligació de declarar com a testimoni, prevista en l'article 416 de la Llei d'enjudiciament criminal, fet que suposa un 10,72 % del nombre de dones víctimes, xifra lleugerament inferior al mateix trimestre de l'any anterior, que va ser d'un 11%.

Entre l'abril i juny també van augmentar un 3,6% les ordres de protecció sol·licitades a Espanya i un 2,6 % les ordres concedides.



80 menors als jutjats

Cal dir que als jutjats de menors van enjudiciar 80 menors d'edat per delictes comesos en l'àmbit de la violència contra la dona. Es van imposar mesures en un 98,75 % dels casos, afectant 79 menors, dels quals 66 eren de nacionalitat espanyola.