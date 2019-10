L'aeroport de Girona registra les dades més baixes dels últims tres anys

L'aeroport de Girona continua sense remuntar en un any que està essent especialment complicat per a les instal·lacions de Vilobí. Un cop passats els mesos d'estiu, que són els que registren un major volum de passatgers, les dades mostren que entre gener i setembre han passat per l'aeròdrom un total de 1.648.825 passatgers, la xifra més baixa des de l'any 2016. Al mes de setembre d'aquell any l'aeroport registrava 1.413.698 passatgers acumulats, una xifra tan baixa que va fer que l'any es tanqués per sota dels dos milions de viatgers. Amb les xifres que l'aeroport registra a hores d'ara, enguany també serà complicat arribar-hi, i a ningú se li escapa que la situació pot ser encara més delicada a partir del mes de gener, quan Ryanair tanqui definitivament la seva base a Girona.

L'aeroport ha perdut passatgers durant tots els mesos des de l'octubre de 2018 excepte el passat mes de maig, quan va créixer poc més d'un 1%. Això vol dir que, a la pràctica, durant els primers mesos de 2019 s'han registrat un 5,7% menys de passatgers que en el mateix període de l'any passat. En concret, el mes de setembre es va tancar amb 258.399 viatgers, un 7,9% menys que al setembre de 2018.

Els 1.648.825 viatgers registrats a aquestes alçades de 2019 són la xifra més baixa des de 2016. L'any passat, a aquestes alçades de l'any hi havia 1.747.787 que havien utilitzat la terminal de Vilobí d'Onyar, mentre que l'any 2017 havien estat 1.661.584. Cal recular fins al 2016, amb 1.413.698 passatgers, per trobar una xifra més baixa.

A banda del nombre de viatgers, també està decaient la xifra d'operacions realitzades de l'aeroport. Des de principis d'any s'han registrat 14.225 operacions des de l'aeroport, un 5,3% menys que si es compara amb el mateix període de l'any passat.

El que no ha canviat, tanmateix, és que Ryanair continua essent la companyia que transporta més viatgers -més del 60%- malgrat la creixent oferta que presenten altres aerolínies com la russa Pobeda. I el tancament de la base gironina de l'aerolínia irlandesa, confirmat aquesta setmana, no fa més que augmentar la incertesa. De moment, Ryanair no ha anunciat la supressió de cap vol des de Girona a partir del mes de gener, però ja ha anunciat que per a la propera temporada d'estiu no hi ha cap nou destí programat des de la demarcació.

Amb el futur de Ryanair incert, el govern català ha manifestat en diverses ocasions que el creixement de l'aeroport de Girona pot anar vinculat a convertir-lo en la «quarta pista» del Prat. Recentment, el nou director de la infraestructura, Vicent Pallarès, s'ha mostrat d'acord amb l'aposta de convertir la terminal gironina en un «complement» del Prat. Per aconseguir-ho, tanmateix, falta una connexió clau: la construcció del baixador del tren d'alta velocitat (TAV), que permetria als passatgers desplaçar-se ràpidament fins al centre de Girona i també al sud de França.

El Govern estatal ha mostrat en diverses ocasions la seva predisposició a fer-ho possible, i fa uns mesos Adif i Aena van signar un protocol per tal d'impulsar el projecte. Adif desenvoluparà el pla de construcció i executarà l'obra, mentre que Aena aportarà el finançament del projecte. De moment, però, encara no hi ha data d'execució per convertir-lo en realitat.