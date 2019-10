Protecció Civil alerta d'una llevantada de fins a 200 litres de pluja per metre quadrat en 24 hores

Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) per la llevantada prevista a partir d'aquest dimarts que s'allargarà fins al proper dimecres, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). L'episodi comportarà afectacions per pluges abundants de fins a 200 litres per metre quadrat en 24 hores en alguns indrets de Catalunya. També hi haurà crescuda de rius i rieres i acumulacions d'aigua en zones urbanes, especialment a totes les comarques gironines i al litoral i prelitoral de Tarragona i de Barcelona.





Molta atenció a rieres i zones inundables! L'Arome 12z mostra uns petacs d'aigua molt importants de cares a demà mati-migdia a les comarques de Girona. Sembla que de cares a la matinada de dimecres es podrien repetir! Serà pluja contínua i d'anar acumulant litres! #324eltemps pic.twitter.com/2siWoYY4EZ — Seguim la Meteo (@SeguimlaMeteo) October 21, 2019

Prealerta pla VENTCAT de Protecció Civil

Segons les previsions de l'SMC, aquest dimarts hi haurà pluges de mar cap a terra a tot el litoral i prelitoral que escombraran de sud a nord i d'oest a est. A partir de migdia tarda s'esperen precipitacions generalitzades, però especialment a litoral i prelitoral, inicialment per les comarques de Tarragona i sud i est de Lleida, i posteriorment desplaçant-se a la tarda a les comarques de Barcelona i de nit i matinada a totes les comarques de la demarcació de Girona.S'espera un episodi d'acumulació de més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores a qualsevol punt del litoral i prelitoral, des del Baix Camp a l'Alt Empordà, i de 200 al nord-est sobretot a la serralada transversal, Osona, Garrotxa, Vallès Oriental i Alt Empordà.Arran d'aquest episodi s'espera que creixi el cabal dels rius Muga, Ter, Tordera, Besòs – Mogent – Congost, Llobregat, Francolí, Segre i Valira en algun dels seus trams. També hi pot haver creixement sobtat de rius i rieres al Vallès, al litoral del Tarragonès i el Baix Penedès, al afluents del Ter i la Muga, al marge esquerre del Segre i als barrancs i torrents de les Terres de l'Ebre.A banda, la mala mar prevista a tot el litoral pot agreujar els efectes de la crescuda de cabals a les desembocadures, per les dificultats de desguàs d'aigua. Protecció Civil ha demanat als municipis que netegin embornals per garantir la circulació d'aigua a les zones urbanes i tinguin preparats recursos per si cal senyalitzar i restringir els accessos a les zones inundables.A més, aconsella no aparcar en zones inundables ni torrents secs, i no intentar travessar-los ni a peu ni amb el vehicle perquè, encara que semblin portar poc cabal, es pot incrementar de forma sobtada. Es demana també fer cas de la senyalització de prohibició del pas en aquelles vies, camins i zones inundades afectades per les pluges, per evitar incidències que es poden prevenir.Finalment cal destacar que Protecció Civil també ha emès una prealerta del pla Ventcat per les fortes ratxes de vent que es preveuen durant l'episodi de llevant que ha de començar la propera matinada.Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es poden donar ratxes de vent de més de 90km/h que afectaran qualsevol punt del país però sobretot a la façana litoral i a cotes altes de l'interior.