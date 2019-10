Unes 400 persones bloquegen els accessos a la Generalitat

El CDR, el Grup Antirepressiu de Girona i altres entitats independentistes van criticar ahir durament les actuacions policials dels darrers dies a Girona i va afirmar que, segons denuncien alguns dels afectats, es van produir «pallisses» durant les detencions. Per això, van exigir al govern de l'Estat que retiri els seus cossos policials de Catalunya, però també van reclamar al president de la Generalitat, Quim Torra, que destitueixi el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la dissolució de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra. A més, van considerar que ERC i PDeCAT són «còmplices» de la violència policial, i van criticar també la posició de l'Ajuntament de Girona, a qui acusen de no haver donat prou suport als detinguts i als ferits. Per tot plegat, unes 400 persones van bloquejar durant un parell d'hores l'entrada de la seu de la Generalitat a Girona, tot i que no es van produir incidents.

Ahir a les dotze del migdia, els grups que formen part del Comitè de Resposta a la Sentència van oferir una roda de premsa a la plaça U d'Octubre per parlar dels incidents viscuts les últimes nits. Els membres de les entitats independentistes van atribuir la major part dels aldarulls a l'actuació dels antidisturbis, que, segons indiquen, no van actuar segons el principi de proporcionalitat. Van considerar especialment preocupant «l'ús de pilotes de goma per part de la Policia Nacional malgrat que des de 2014 estan prohibides a Catalunya», així com l'ús de projectils de foam per part dels Mossos, ja que deixen «ferides obertes».

També es van mostrar preocupats per les «detencions aleatòries» per part de la Policia Nacional i van denunciar que, segons alguns afectats, s'havien produït algunes pallisses durant les detencions. «Els agents de la Policia Nacional s'han comportat com autèntics hooligans», van afirmar. D'altra banda, van criticar que els agents d'aquest cos policial havien permès «ràtzies» de «grups feixistes» que van poder «campar per la ciutat» impunement per aterroritzar els gironins.

Però també van tenir crítiques per al Govern de la Generalitat, a qui li van reclamar la dissolució de la Brimo -que, segons van dir, és el «braç executor de la repressió a casa nostra»- i el cessament o dimissió de Miquel Buch, al considerar-lo «un perill públic» perquè «no controla els Mossos i treballa colze a colze amb el ministeri de l'Interior». També van lamentar la «incompareixença» de l'Ajuntament de Girona durant tots els disturbis. «No l'hem trobat al costat dels veïns i veïnes, ni interessant-se per la salut dels ferits ni donant suport als empresonats», van lamentar.



Mantenir-se mobilitzats

Després de la roda de premsa, les entitats van assegurar que es mantindran mobilitzats fins que s'alliberin els presos i s'implementi la república. Per això, van dirigir-se cap a la delegació del Govern, on, després d'alguns moments de dubte, van decidir bloquejar tots els accessos per tal que no entrés ni sortís ningú. S'hi van reunir unes 400 persones que s'hi van quedar durant un parell d'hores, tot impedint l'entrada d'alguns ciutadans que volien fer gestions, tot i que no es va produir cap incident.