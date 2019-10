Caos de trànsit a Girona pel tall a Jaume I, que s'haurà de reasfaltar

L'Ajuntament de Girona reasfaltarà el tram de Gran Via de Jaume I després de les Fires i Festes de Sant Narcís i fins aleshores es mantindrà tallada entre Ramon Folch i Marquès de Camps, concretament davant la Subdelegació del Govern. El ferm va quedar afectat pels contenidors cremats durant els disturbis i per la cera que s'hi va vessar el dimarts en l'encesa d'espelmes davant la Subdelegació i fins que no es renovi el paviment, no és segur circular-hi. La restricció afecta un dels principals eixos per accedir a la ciutat.

El consistori, a través d'un comunicat, va assegurar ahir que les proves que s'han fet en el tram entre el carrer Miquel Blay i Séquia un cop els operaris han finalitzat la neteja intensiva de les restes de cera han sigut negatives i que, per tant, «no garanteixen la seguretat de la circulació de vehicles».

L'avinguda està tallada des que dimarts s'hi va vessar cera i la situació es va agreujar amb la crema de contenidors en les posteriors protestes. Les mobilitzacions i els seus efectes han complicat la mobilitat a Girona, que ahir al matí va viure de nou un episodi de col·lapse a les vies d'accés a la ciutat.



Col·lapse a les vies d'accés

Al tall de la Gran Via, que durarà almenys dues setmanes més, s'hi afegeixen les interrupcions puntuals en altres carres de Girona per les manifestacions en protesta per la sentència de l'1-O. Ahir al matí, entrar a la ciutat des dels diversos accessos es va convertir pràcticament en una odissea pels conductors i punts com la carretera de Barcelona van registrar importants cues.

De fet, la concentració davant la plaça Pompeu Fabra, a la seu de la delegació de la Generalitat, va obligar a tallar un tram més de la Gran Via fins a plaça de l'Hospital. El trànsit per accedir al centre ja és habitualment dens a primera hora del matí, però la situació ara es veu agreujada pel tall a Jaume I.

Els operaris de Giorna+Neta van començar a eliminar dimarts les restes de cera de les espelmes dels convocats a la manifestació per l'ANC i Òmnium. Les tasques de neteja van començar el mateix dimarts a la nit i van continuar fins a finals de setmana.

La neteja intensiva ha sigut insuficient per tornar el carrer a la normalitat, ja que a més el ferm està parcialment fos en alguns punts per la crema de contenidors. Paral·lelament, els vehicles que hagin d'accedir a guals o aparcaments de la zona ho podran fer a través dels carrers Séquia, Eximenis i Miquel Blay.

Per altra banda, una marxa lenta per l'AP-7 entre Girona i la Jonquera va provocar trànsit lent i algunes retencions ahir a la tarda.