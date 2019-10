Un incendi crema una sitja d'una fàbrica de suro de Cassà

Les instal·lacions de Cassà on ha tingut lloc l'explosió.

Les instal·lacions de Cassà on ha tingut lloc l'explosió. foto: aniol resclosa

Un incendi va cremar la nit del diumenge una sitja d'una fàbrica de suro de Cassà de la Selva. Els Bombers van haver de treballar durant tota la nit per evitar que les flames s'estenguessin a d'altres sitges connectades amb l'afectada, que era la central. L'explosió es va produir fora les instal·lacions i no va provocar ferits ni es va haver de desallotjar el personal de la fàbrica.

El foc va començar quan passaven quatre minuts de les nou de la nit a la fàbrica de suro Francisco Oller, situada al polígon industrial El Trust de Cassà de la Selva, quan els treballadors van alertar que d'una de les sitges començaven a sortir-ne fum i flames.

Les primeres investigacions apunten que l'incendi s'hauria produït per una guspira que va propagar-se ràpidament per la pols de suro que s'utilitza al sector com a combustible i que és molt inflamable. Una peça de la maquinària de la sitja s'hauria quedat encallada, i això hauria provocat la guspira que va incendiar el dipòsit.

Els Bombers es van traslladar al lloc dels fets amb set dotacions i van inundar la sitja amb escuma per apagar les flames. Per precaució en van buidar una d'annexa a la cremada on es redirecciona la pols pel perill que el foc es propagués. També van controlar els conductes per evitar que es propagués a una altra nau. Les tasques d'extinció es van allargar fins poc abans de les vuit del matí, segons va incloure el cos d'emergències.

El director general de l'empresa, Joan Puig, va explicar ahir en declaracions a Diari de Girona que el foc no ha tingut «incidències importants», ja que ningú ha pres mal i que ha afectat només una de les quatre sitges de les quals disposen, concretament la central, ja que les altres alimenten la planta de biomassa.

Puig va apuntar que es tracta de la primera vegada que la fàbrica pateix un accident, que no va considerar greu en haver-se produït fora de les instal·lacions, i va assegurar que el més important era que no hi havia hagut ferits.

Resolt aquest aspecte, el directiu va assegurar que la planta «pràcticament» ja funciona amb normalitat després d'una nit dedicada a apagar les flames, i que a conseqüència del foc s'ha deixat la pols de suro a terra, que ha quedat solidificada, com a mesura preventiva.

«Vam poder engegar tota la planta quatre hores després de l'incident, a excepció d'una sala connectada a la sitja afectada i ara estem analitzant com posar-la en funcionament com abans millor», ha concretat Puig. «De moment hem substituït la màquina cremada i hem d'estudiar com la substituïm», ha conclòs.