L'alcalde de Cassà qualifica de "desproporcionada" la càrrega dels Mossos de dimarts

L'alcalde de Cassà de la Selva, Robert Mundet, ha enviat una carta al conseller d'Interior, Miquel Buch, on recrimina la càrrega dels Mossos d'Esquadra al municipi dimarts passat arran d'un tall a la C-65 i li reclama que es depurin responsabilitats. El batlle la qualifica de "desproporcionada" i diu que l'actuació, que "mereix la més severa crítica i repulsa", es va fer quan els manifestants ja havien marxat de la rotonda i no tallaven cap carrer ni accés al poble. "Havien comunicat que deixaven la protesta i que abandonaven el lloc", assegura.

Mundet diu que no ha enviat abans la missiva perquè ha esperat a escoltar les valoracions polítiques però reitera que "les imatges que hem vist tots, constaten els repetits abusos de violència gratuïta per part d'alguns membres dels cossos de seguretat".

En aquest sentit, assegura que es fa "càrrec" de la complexitat i la "dificultat" de gestionar la situació però insisteix que el que no pot "acceptar és "l'abús de poder quan no hi ha cap tipus de violència manifesta".

Per això, reclama que prengui "les mesures necessàries" per aclarir els fets. Amb tot, però, afirma que s'adhereix a les seves declaracions públiques on denuncia que "tots els comportaments violents no són propis de les nostres reivindicacions polítiques". "Sempre ens hem manifestat en pau i fugint de qualsevol actuació violenta. Som gent de pau i defensarem sempre la llibertat d'expressió, de manifestació i d'opinió, que han de ser respectades per tothom", insisteix a la carta.

L'alcalde també va fer arribar una queixa al directors dels serveis territorials d'Interior, Albert Ballesta, el mateix dimarts.



El tall de protesta per la sentència

Els fets van passar dimarts cap al migdia després d'un tall a la via en protesta per la sentència que va començar a primera hora. El desallotjament es va produir inicialment sense incidents, però un cop van apartar els manifestants de la carretera, la línia policial de Mossos va continuar avançant cap a un polígon proper donant cops de porra i fent càrregues puntuals contra els concentrats.

També va utilitzar furgonetes per dispersar-los amb la tècnica del carrousel. Els agents de la Brimo i l'ARRO van identificar almenys set dels manifestants. Alguns els van anar a buscar en un descampat (on havien fugit) i a d'altres, fins i tot els van immobilitzar al terra.