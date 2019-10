Estudiants bloquegen la UdG fins que el rector els garanteix que no s'avaluarà

Un dia i mig és el que ha durat el bloqueig dels estudiants per evitar que es fessin classes a la Universitat de Girona. El van aixecar ahir després d'arribar al compromís amb el Rectorat que es convocava un claustre universitari extraordinari. Fins que no hi hagi aquesta reunió, a més, no hi haurà activitat d'avaluació ni assistència obligatòria a les classes.

Després del comunicat del rector de la UdG, Quim Salvi, els estudiants van retirar les fustes, brides metàl·liques i tot del mobiliari urbà que havien col·locat aquest dilluns als accessos de les facultats. Això va produir-se a mig matí i ho fan, com comentaven des dels piquets, com a vot de confiança a l'acord arribat però també ara estan pendents de la votació que es portarà a terme al Claustre.

La portaveu del sindicat SEPC, Alba Artés, va destacar que ja no hi ha tancament de portes però que en els pròxims dies es mantenen piquets informatius per tal d'analitzar si es compleix la indicació del rector de la UdG que insta els professors a no fer activitats avaluables ni exàmens.

També va afegir que el claustre extraordinari que se celebrarà aquesta setmana ha de servir perquè s'apliquin mesures excepcionals, ja que els estudiants volen participar en les mobilitzacions per la situació que viu Catalunya després de la sentència del procés. Entre les mesures que proposen els estudiants i duran al Claustre hi ha, per exemple –va avançar la sindicalista– canviar el sistema d'avaluació per una d'única.

En el comunicat signat pel rector, el Consell de Direcció, el Consell de degans i directors de centre i el Consell d'Estudiants de la UdG fan una crida a mantenir «la serenor i la calma», demanen a tota la comunitat educativa evitar «qualsevol situació d'enfrontament» i anuncien que debatran un manifest de rebuig a les condemnes. Es criticava l'acció dels piquets que han bloquejat un dia i mig les facultats de la UdG, ja que s'afirma que «no és legítim denunciar la repressió impedint als altres l'exercici dels seus drets». I recordava que l'alumnat té dret a l'educació, el personal a treballar i que la mobilització ha de ser lliure.

Els piquets i el bloqueig es van mantenir fins a quarts de dotze del migdia. La nit anterior, hi havia hagut estudiants que havien dormit en algunes facultats per poder garantir la continuïtat del tancament dels accessos l'endemà. Entre les seus on van passar la nit hi ha la facultat de Medicina, Ciències, Empresarials i Econòmiques i Dret. Els alumnes van dir que s'hi mantindrien fins a arribar a l'acord amb el rectorat per convocar el Claustre i així va ser.

Després de l'obertura de les seus universitàries, molts alumnes van tornar als edificis però, en la majoria, durant el matí encara no hi havia activitat lectiva. Dues estudiants d'Administració i Direcció d'Empreses es trobaven al bar de la seva facultat ahir al migdia i explicaven les molèsties que comportava haver-se trobat amb la facultat tancada, ja que venen cada dia de Flaçà i Figueres. Van destacar que estaven molt d'acord amb la reobertura dels accessos i que pugui conciliar el dret a estudiar i el de mobilitzar-se.

Ahir, el SEPC va anunciar una vaga a Secundària per a demà i divendres; mentre que el Sindicat d'Estudiants, aturades per al 30 i 31.