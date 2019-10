La Garrotxa és la comarca gironina que més recicla i la Selva la que menys

La Garrotxa és la comarca gironina que més recicla. Segons dades de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) del 2018, la Garrotxa encapçala un any més la recollida selectiva de residus domèstics i, a més, ha millorat resultats d'un any per l'altre passant del 47,43% al 52,72%, un 5,29% més. En segon lloc hi ha el Gironès (48,26%). El Baix Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa superen la mitjana catalana, que és del 41,76%. A la cua del rànquing hi ha, també un any més, la comarca de la Selva amb un índex de reciclatge del 38,97%. El directora de l'ARC, Josep Maria Tost, recorda que els municipis tenen fins al 2020 per complir l'objectiu de reciclar el 50% dels residus generats si no es volen enfrontar a sancions europees.