Un incendi ensorra part del sostre d'una nau tèxtil a Sant Jaume

Un incendi a la nau on fan les barreges de colors va ensorrar part del sostre d'una nau de l'empresa tèxtil Tritexsa, situada al costat de la carretera de Montagut. Segons va explicar Xavier Serrat, directiu de l'empresa, l'incendi es va generar a la nau on fan les barreges de cotó per ajustar els colors.

El foc es va iniciar en una sitja carregada de matèria per causes que es desconeixen. Serrat va considerar que hauria pogut ser una guspira, un curtcircuit o un ferro barrejat amb el gènere. Es tracta de causes freqüents en els incendis en fàbriques tèxtils. De fet, per tal d'evitar mals majors, la nau on es va produir l'incendi està aïllada de la resta de la fàbrica.

L'incendi va ser detectat al voltant de les set del matí. Els treballadors de l'empresa van seguir els protocols establerts en cas d'incendi. Els Bombers fan sessions de formació a les fàbriques que tenen risc d'incendi perquè els treballadors quan es trobin davant d'un foc puguin reaccionar. Els ensenyen l'ús d'extintors, a sortir del lloc de l'incendi d'una manera ordenada i sobretot a avisar.

Quan l'avis d'incendi va arribar al telèfon d'emergències, es van mobilitzar 10 dotacions de Bombers, els Mossos d'Esquadra i els Serveis d'Emergències Mèdiques.

Després de l'alarma, set dotacions de Bombers es van quedar als patis de la fàbrica per apagar el foc. Al seu costat, els van quedar les ambulàncies d'emergències i els Mossos d'Esquadra. Pel fet que abans els treballadors havien reaccionat de manera ordenada i segons marca el protocol, els Bombers van poder delimitar el foc.

En aquell moment, el gènere encès formava una espessa columna de fum que era visible des de l'A-26, el polígon de Politger i el poble de Montagut. Tot i que el cel era gris i plovia, el fum de l'incendi contrastava amb el cel plujós i era molt visible.

Els Bombers van estirar les mànegues, van entrar al lloc de l'incendi i van començar a llençar aigua i escuma a la sitja on tenia lloc el foc.

Entrar a l'interior d'una nau industrial encesa és molt perillós. Els Bombers necessiten màscares per evitar inhalacions de fum, han d'entrar en filera i evitar que els caiguin despreniments del sostre o de lleixes per sobre. En ocasions, han d'ensorrar murs per poder accedir a l'incendi.

Quan van poder van elevar un balcó grua amb dos bombers. Des del balcó, van poder llençar dolls d'aigua per damunt de la matèria incandescent que havia fet cedir part del sostre.

Al cap de dues hores, els Bombers van donar el foc per controlat. Això no obstant, van continuar llençant dolls d'aigua sobre el material per tal de deixar-lo ben negat. La idea era evitar que qualsevol petita guspira amagada entre el material pogués tornar a revifar l'incendi.

«Per fora l'aspecte és que està tot apagat, però a vegades continua cremant per dintre», va explicar Xavier Serrat. Els Bombers van deixar de llençar aigua damunt del material quan van considerar que no quedava cap perill. Arribats al lloc on s'havia produït el foc, van començar la feina de ventilació i de neteja de la nau.

Les fàbriques de qualsevol sector són llocs on els petits incendis poden produir-se pel funcionament de les màquines o pel material. La major part dels incendis no van a més perquè són apagats de seguida pels treballadors. Això no obstant, a vegades per causa del material és impossible evitar que l'incendi s'escampi i es fa necessària la intervenció dels Bombers.