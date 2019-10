L'aeroport de Girona programa un 8,1% més de seients per a la temporada d'hivern respecte al 2018-19

L'aeroport Girona-Costa Brava oferirà aquest any un 8,1% més de seients per a la temporada d'hivern respecte al 2018-19, segons dades ofertes aquest dimecres per AENA. En total, hi ha prop de 244.000 seients programats. A més, entren a l'operativa noves rutes a l'Alguer i a Bremen. L'oferta de seients creix un 9,8% per a les destinacions a Europa, i un 2,3% a l'Àfrica. Itàlia, Alemanya, Països Baixos i Rússia són els països amb més operativa, i creix notablement la connexió amb el Regne Unit, que comptarà amb un 264,4% més d'oferta en comparació amb l'any passat.