Els rius i rieres gironins baixen plens

Els rius i rieres baixen plens arreu de les comarques gironines per l'acumulació de pluja caiguda des d'ahir amb passallissos com el de Sobrànigues, de Flaçà a Sant Jordi Desvalls, tallat.



El Ter, el Fluvià, el Daró, la Muga o el Manol han registrat una crescuda molt important que manté en alerta els ajuntaments de les poblacions.



Protecció Civil alerta de la crescuda del Ter i possibles desbordaments puntuals des de la capçalera del Ripollès fins al pantà de Sau.. Es recomana extremar la precaució.



Un dels punts de les comarques gironines on hi ha diverses carreteres tallades és l'Alt Empordà. Aquí el Manol, per exemple, baixa amb força a Vilatenim.





Més de 200 litres a Torroella de Fluvià

Alertes per forts vents i onatges

Tres mil trucades al 112

A Castelló d'Empúries, segons l'Ajuntament,. Les pluges també han deixat baixos i edificis públics inundants (centre cívic empuriabrava i sala polivalent).El temporal de mar també ha arribat al litoral deixant espectaculars imatges a les platges gironines. Cadaqués o Port de la Selva tenen des d'ahir a primera línia de mar afectada per les onades. A Cadauqés l'ajuntament ha restringit l'accés a la Riba d'en Nemesí Llorens i la d'es Poal.. L'Ajuntament va demanar ahir que es retiressin tots els vehicles estacionats i lamentava que no tothom hagués fet cas a la petició.El temporal de llevant ha comportatAmb 202 litres, gairebé en menys de 24 hores, Torroella de Fluvià és el municipi gironí més afectada per les pluges que estan afectant a tot Catalunya des d'ahir. En una sola hora, entre les dues i les tres de la matinada, han caigut 80 litres al municipi altempordanès.Torroella de Montgrí, amb 180,9, Castelló d'Empúries, amb 176, i Sant Pere Pescador, amb 166,5 són els altres municipis on els ruixats han sigut més intensos. A Castelló d'Empúries han caigut 70 litres en només una hora, entre les dues i les tres de la matinada.Protecció Civil ja va activar ahir els plans Inuncat i Ventcat per fer front a les incidències d'ahir així com les d'avui, quan està previst que ­continuïn les precipitacions, acompanyats en aquest cas de forts onatges.De cara a avui, el Meteocat manté l'alerta d'acumulació de pluja, que a la província de Girona pot superar els 200 mil·límetres en 24 hores. Avui els temporals marítims poden superar els 4 metres d'alçada, i per aquest motiu Protecció Civil recomana no acostar-se als passejos marítims per seguretat.El 112 ha atès fins a les deu del matí gairebé tres mil truaces i els Bombers han feta arreu de Cataluya prop de dues mil sortides, la majoria per caiguda d'arbres, inundacions de baixos i també alguns rescats de persones atrapades a vehicles.