El TAV Figueres-Barcelona recupera avui la normalitat després de sis dies

Tots els serveis del tren d'alta velocitat (TAV) entre Figueres i Barcelona avui tornaran a circular amb normalitat després de sis dies amb alguns trens suprimits. Renfe va prendre aquesta decisió, que ha aixecat les queixes dels usuaris, com a mesura preventiva davant de possibles aldarulls.

Així, el TAV recuperarà avui la normalitat després que la companyia aïllés aquest tram divendres davant el temor que es reproduïssin els incidents de la setmana passada, que van obligar a interrompre la circulació –segons va informar Renfe.

Això ha obligat, per exemple, que els viatgers amb destí a Madrid a fer transbord a Barcelona Sants i ha comportat que Renfe bloquegés durant uns deu dies les vendes dels primers trens en direcció a Sants al matí –de manera que els usuaris no podien comprar-ne o anul·lar-los si renunciaven a viatjar– i n'eliminés altres d'anada i tornada, en molts casos sense avisar abans als afectats. Aquestes mesures van provocar les crítiques dels viatgers que cada dia agafen el tren per desplaçar-se a la capital catalana per anar a treballar.

La setmana passada, coincidint amb la publicació de la sentència del procés, un grup de manifestants van cremar objectes a la via d'alta velocitat, que va quedar sense servei entre dilluns i dimarts i va deixar centenars de persones que al matí fan el trajecte entre Figueres, Girona i Barcelona sense poder tornar a casa.

Des d'aleshores, la companyia va mantenir bloquejades les vendes al matí i va anul·lar algun tren, com el que surt de Figueres a les 07.20 hores, sense avisar els viatgers i encaminant-los uns a la Mitja Distància –el viatge s'allargava més d'una hora– i d'altres en trens posteriors o anteriors. De tornada, el passatge del tren amb sortida de Sants a les 18.50 hores s'acabava ajuntant amb el següent.

Renfe ha demanat disculpes als usuaris i ahir va avançar que revisaria la logística de cara els propers dies per reduir les molèsties als viatgers. La companyia ferroviària va recordar, però, que es tracta d'una «situació sobrevinguda» i que, de no haver-se produït els actes vandàlics de la setmana passada, el servei seria normal. D'altra banda, ha emplaçat els afectats a reclamar una indemnització.