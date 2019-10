Els aiguats provoquen dos morts, un a Cassà, i cinc desapareguts

La llevantada va provocar fins ahir dos morts, un a Cassà de la Selva en un accident de trànsit múltiple sota una intensa pluja i un segon trobat a Caldes d'Estrac arrossegat per la riera a Arenys de Munt. Els equips d'emergències reprendran avui les tasques per trobar cinc desapareguts més.

La matinada de dimecres va produir-se el primer mort en un accident de trànsit entre sis vehicles a Maçanet de la Selva. Es tracta d'un jove de 21 anys i veí de Cassà, únic ocupant d'un dels turismes implicats, juntament amb un camió i una furgoneta. Hi ha sis persones més ferides, una de menys gravetat i cinc de lleus, que van ser evacuades a l'hospital de Santa Caterina. Ahir al matí es va trobar a la platja de Caldes d'Estrac, al Maresme, un home de 75 anys que va ser arrossegat per l'aigua de la riera a Arenys de Munt dimarts a la nit. Avui al matí es reprendrà la recerca de cinc persones més desaparegudes per la tempesta, totes elles arrossegades pel riu Francolí. Es tracta d'una mare i filla que van ser arrossegades pel riu Francolí quan eren dins d'un bungalou a Vilaverd. Dues persones més eren dins d'un cotxe que també es va endur el riu a l'Espluga de Francolí. Un camioner belga també va ser declarat desaparegut ahir a la tarda després de la confirmació del Consolat del país a Barcelona. El president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar ahir des de Montblanc que el Govern ha decretat un dia de dol oficial per les víctimes i desapareguts pel temporal. Així mateix va fer una crida a fer un minut de silenci avui a les onze del matí.



Desperfectes i danys

La llevantada ha provocat danys molt importants a Tarragona, amb una crescuda de diversos rius que van provocar múltiples desperfectes a habitatges, infraestructures i negocis. A l'Albi el riu Gorgs es va desbordar al complet dimarts a la nit i l'aigua va arribar a una alçada d'entre 4 i 5 metres, i fins i tot alguns veïns es van plantejar pujar a les teulades per refugiar-se de la inundació. El balanç de destrosses ha afectat molts baixos de les cases, amb cotxes arrossegats pel corrent. També hi ha hagut animals ofegats en alguns corrals. El cobert d'una nau d'una empresa tèxtil de la població es va enfonsar, des de la nit que no hi ha cobertura de telefonia mòbil i moltes cases romanen sense llum. Un dels desperfectes més importants és el cobert d'una empresa tèxtil que es va enfonsar completament. Una altra empresa de distribució de begudes també s'ha vist seriosament afectada i l'aiguat va escampar centenars d'ampolles de vidre pel carrer.



Habitatges arrasats

La crescuda del riu Francolí també va arrasar habitatges i negocis de l'Espluga de Francolí. Les canyes i runa que dimarts a la nit baixaven amb força pel riu van taponar un dels ponts i això va fer que el nivell de l'aigua pugés uns metres. Es va endur un restaurant sencer i un habitatge, a més de cotxes que hi havia aparcats al carrer. El carrer de la Font va ser un dels més afectats. La línia de l'aigua es podia veure a les façanes, a quasi dos metres d'altura. Els baixos de les cases van quedar plens d'aigua i fang i s'han malmenat tractors, cotxes i maquinària.



Escoles tancades

Una vintena d'escoles públiques d'arreu de Catalunya van haver-se de tancar i es van suspendre més de trenta rutes de transport escolar, la majoria a Lleida. A més, una cinquantena de carreteres es van haver de tallar, la majoria per inundacions. Els Bombers han efectuat prop de 2.000 serveis durant l'episodi de pluges.