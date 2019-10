Can Xapes guanya el Joc de Cartes del Pla de l'Estany

El popular programa de TV3 Joc de Cartes va emetre ahir el programa que va gravar al Pla de l'Estany per trobar "el millor restaurant amb personalitat" de la comarca. Can Xapes, de Cornellà del Terri, va ser el guanyador per davant de La Trobada (Crespià), Can Pericus (Banyoles) i La Rumbera (Banyoles). El programa va fer el seu rècord d'audiència (518.000 espectadors) de la temporada i va constatar l'elevat nivell gastronòmic que ha al Pla de l'Estany. A diferència d'anteriors emissions, el bon rotllo va predominar entre tots els concursants. A més, es va acabar amb un gest inesperat: Lluc Quintana, el xef de Can Xapes va decidir compartir els 5.000 euros del premi amb la segona classificada, la Fàtima Labyedh, que va mostrar com amb molts pocs recursos podia fer una cuina excepcional al restaurant La Trobada, a Crespià.





GIR INESPERAT: això no havia passat mai a #JocdeCartesTV3. @Rxapes s'ha emportat el premi al millor restaurant amb personalitat del Pla de l'Estany. Però mireu què va passar al final del programa #JDCPlaEstanyTV3

Conxi Martínez (directora d'AD Iniciatives Socials), el Cap de sala i sommelier Conrad Johera, i el xef Lluc Quintana.

Can Xapes, a Cornellà del Terri, té l'Amb el temps va esdevenir, un bar que servia esmorzars de forquilla, vermuts i tapes.a Cornellà. De la mà de Maria Carme Coll i de la seva mare, Josefina Olivet (l'àvia Fina), Can Xapes va destacar en el tractament del peix, els bunyols de bacallà o les «barretines» o el «menjar blanc», de postres, emblemes de la casa.L'any 2010 Can Xapes va tancar i, vuit anys després, AD Iniciatives Socials, entitat sense ànim de lucre que treballa en l'atenció dels infants, adolescents, joves i famílies, es va fixar en l'espai del restaurant i proposa una orientació professional per a joves en situació de vulnerabilitat i de risc d'exclusió social amb la voluntat d'oferir-los alternatives de treball dignes i amb futur en el camp de l'hostaleria. D'aquí sorgeix el nou Can Xapes, van explicar, amb un treball específic sobre el producte de qualitat i una oferta gastronòmica amb el jove cuiner Lluc Quintana al capdavant i Conrad Johera com a sommelier, barista i cap de sala.