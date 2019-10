Centenars de persones llencen brossa a la Subdelegació del Govern

La concentració dels CDRs a la Subdelegació del Govern a Girona per tirar escombraries, ahir.

La concentració dels CDRs a la Subdelegació del Govern a Girona per tirar escombraries, ahir. marc martí

Centenars de persones es van concentrar ahir a la nit davant la seu de la Subdelegació del Govern espanyol per llençar bosses d'escombraries després d'una crida del Comitè de Defensa de la República (CDR) de Girona. Els CDRs havien fet una convocatòria a les vuit del vespre a través de les xarxes socials. A la crida es demanava a la gent que portés les bosses de brossa davant de l'edifici sota el lema de «desbordem-los».

Segons l'Ajuntament de Girona, l'acte va aplegar unes 500 persones. A la convocatòria, els CDRs defensaven que «contra la seva repressió, creem un nou abocador! Porta la teva bossa de brossa» i afegien «ningú no ens farà tornar a casa fins a la República». L'edifici de la Subdelegació estava protegit amb tanques, així com per tres furgons dels Mossos d'Esquadra i dos de la Policia Nacional.

Els concentrats van llegir un manifest demanant la llibertat dels polítics presos i els detinguts, així com la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch. Els manifestants també van reclamar que no se suspenguessin els concerts de les Fires de Sant Narcís i que la gent continuï mobilitzada.

Les consignes més repetides ahir a la nit van ser «independència», «els Mossos també són forces d'ocupació» i «llibertat presos polítics». Al voltant de les 9 del vespre, els CDRs van agrair a totes les persones concentrades la seva presència i van desconvocar l'acte. Després de desconvocar-lo, algunes persones es van quedar parlant entre elles ocupant la via de Jaume I, tallada des de fa dies, i van anar abandonant l'espai al cap de pocs minuts.



Menys contenidors

A causa dels aldarulls causats els darrers dies, l'Ajuntament ha decidit retirar temporalment els contenidors dels carrers on s'han produït més enfrontaments per evitar, així, més destrosses.

Alguns contenidors, abans de ser retirats, van ser cremats pels manifestants i el consistori ja no els va reposar. Segons les dades de l'Ajuntament de Girona, el dimecres 16 d'octubre es van cremar 30 contenidors i el divendres 18 d'octubre, 10. En total, el cost dels 55 contenidors hauria estat de 55.000 euros. Així, durant aquests dies, els carrers més cèntrics de la ciutat no tenen contenidors per posar la brossa.