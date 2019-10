Creu Roja i Banc dels Aliments distribueixen 765 tones de menjar entre gironins desfavorits

La Creu Roja i el Banc dels Aliments de Girona estan en ple procés per repartir més de 765 tones de menjar provinent d'un fons d'ajuda europeu. Una setantena d'entitats socials d'arreu del territori faran arribar aquests productes, bàsics i nutritius, a persones sense prou recursos econòmics per garantir una alimentació adequada per a elles mateixes i les seves famílies.

Es tracta de la segona fase d'un programa europeu que aquestes dues organitzacions humanitàries gestionen arreu de l'Estat. La Creu Roja gironina assumeix la distribució del paquet més gran d'aliments, 393.668,36 quilos que està fent arribar a 28 associacions que treballen amb més de 8.500 persones vulnerables de totes les comarques.



Distribució complicada

Per la seva banda, el Banc dels Aliments ha rebut 371.488,64 quilos més de menjar i una quarantena d'organitzacions benèfiques fa dies que van a buscar la part que els pertoca al magatzem de Girona. En aquest cas, els aliments arribaran a 15.382 persones que pateixen dificultats socioeconòmiques.

El Banc dels Aliments va començar a fer el repartiment el dimarts 15 d'octubre i la previsió és completar-lo el dijous 7 de novembre. Aquest procés no ha quedat al marge de les dificultats de mobilitat derivades de les accions de protesta contra la sentència del procés –tal com van explicar des de l'entitat gironina–, ja que, per exemple, el 18 d'octubre cap associació va anar al magatzem a recollir menjar.

El 85% del programa d'ajuda alimentària està cofinançat pel Fons d'ajuda europea per a les persones desfavorides (FEAD) i el 15 per cent restant, per fons estatals. Els aliments que aporten són de caràcter bàsic i especialment nutritius, de conservació llarga, fàcils de transportar i d'emmagatzemar.

En la cistella de menjar que es dona a cada persona necessitada hi ha cigrons cuits, pasta (espaguetis en aquesta ocasió), macedònia de verdures en conserva, batuts de xocolata, arròs blanc, llet UHT, tomàquet fregit, conserva de porc (magre), galetes, potets infantils de fruita i de pollastre i oli d'oliva. El seu contingut s'ha elaborat amb la col·laboració de la Federació de Bancs d'Aliments, la Creu Roja i experts en nutrició dels ministeris implicats.