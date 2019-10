Dos tornados a Riells i Viabrea i Ventalló tomben grans arbres, tanques i teulades

Dos tornados van causar ahir destrosses a Riells i Viabrea i a Ventalló. En dos extrems oposats de les comarques gironines es va produir aquest fenomen meteorològic de gran duresa i que va provocar danys i problemes de mobilitat i de subministraments.

A Riells i Viabrea, els danys de més envergadura es van localitzar a les urbanitzacions Júnior Park i Can Plana, ambdues properes a la localitat veïna de Gualba (Vallès Oriental), on un càmping va quedar afectat totalment, amb gairebé tots els equipaments desplaçats i trossejats. Tres persones van resultar ferides de poca gravetat arran dels fets.

A Ventalló, el tornado va centrar-se al veïnat de Valveralla i va provocar destrosses en diversos coberts. El fenomen, acompanyat de pluja, va tombar bigues i va malmetre cotxes. L'alcaldessa, Remei Costa, va explicar també que el fenomen meteorològic va anar acompanyat de fortes pluges que van arribar a acumular més de 80 litres per metre quadrat. En Silvestre, un dels afectats, per la seva banda va destacar que l'esclafit es va sentir «com si fos un terratrèmol» i que «s'ho ha emportat tot per davant».

A Riells i Viabrea, la situació va ser molt més dantesca i desoladora. En aquest municipi es va viure un tornado que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, ja estava en la seva última fase. El fenomen, segons la mateix font, va entrar de matinada per Sant Cebrià de Vallalta (Maresme) i es va traslladar fins a Gualba i, de retruc, va tocar Riells.



Netejant i avaluant els danys

Els veïns intentaven tornar a la normalitat ahir al matí. Un d'ells, en Xavi, explicava que des de les dues de la matinada, quan es va iniciar el fenomen, ja no havia anat a dormir. Viu al carrer de Miguel Hernàndez i tenia una tanca d'uns 10 metres de llargada. Però un cop passat el tornado, la tanca va acabar totalment arrencada i al mig del carrer. Durant la matinada, els Bombers la van retirar però a casa seva també hi van aparèixer les restes d'una barbacoa que no sabia d'on procedien.

Davant la casa hi ha una zona verda que ahir estava plena de fibres que cobreixen els bungalous del càmping de Gualba, que va quedar destrossat. Aquestes planxes de més de tres metres de llargada també van anar a parar a d'altres cases de la zona.

En el mateix carrer, en Francisco es lamentava dels fets i mostrava que tenia els testos trencats, trossos de teules escampats pel jardí i moltes restes de peces del càmping. Aquest veí va dir que no es pensava que hi havia hagut un tornado, sinó quelcom semblant a una tempesta amb calamarsa i que, en obrir la porta de casa, es va sorprendre.

Tant la urbanització Júnior Park com la de Can Plana es troben en plena natura a la falda del Montseny i moltes de les cases tenen pins a dins les parcel·les. Alguns d'ells tenen molts anys i van acabar partits per la meitat, al mig de carrers o fins i tot al cim del teulat de les cases. Els Bombers, les brigades municipals i les ADFs locals van tenir molta feina a retirar els arbres i a alguns fins i tot els va ser impossible, degut a la gran duresa del tronc dels pins.

D'altres persones, com els veïns del carrer dels Esquirols de Can Plana de Riells, no escatimaven esforços amb motoserres per intentar treure el pi que hi havia al carrer i que tallava, no només el pas, sinó que també va destrossar un vehicle que estava aparcat. Aquesta escena, la de vehicles soterrats per les branques dels pins, es va repetir en diversos punts.

En Jordi, un dels veïns del carrer dels Esquirols, posava d'exemple la pel·lícula Lo imposible d'Amenábar per explicar com havia viscut la nit. Va assegurar que havia passat por perquè després que se sentissin trons i, sobretot, veiés llamps, tot havia quedat en silenci. Des de casa seva, la imatge era desoladora. Es podien veure cases d'un carrer que hi havia més avall, amb pins partits per la meitat, una xemeneia que havia estat succionada i havia desaparegut del seu lloc, teules trencades, entre molts altres danys.

Mentre tot això succeïa, agents de la Guàrdia Municipal de Riells i Viabrea i membres de l'Ajuntament avaluaven l'estat dels carrers i la situació que presentava el municipi després del tornado. L'alcalde, Josep Maria Bagot, va explicar que mai s'havia viscut res semblant al poble.

Riells, a banda de problemes de mobilitat i destrosses, va tenir complicacions sobretot pel que fa al subministrament elèctric, que ahir va quedar sense servei i que es preveu que no es pugui recuperar en dies.