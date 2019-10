La Fiscalia d'Andorra demana quatre anys de presó per a «El Rambo de la Cerdanya»

La Fiscalia andorrana demana quatre anys de presó o una expulsió del Principat de 15 anys i 30.000 euros de multa per a Martí Cots Saleta, conegut com 'El Rambo de la Cerdanya', acusat de blanqueig de capitals, furt i accés il·lícit a casa habitada. Mentre, segons han confirmat fonts judicials, la defensa vol que sigui absolt i que l'internin en un psiquiàtric durant un any. A més, en cas de condemna, demana que l'expulsió sigui de deu anys i que es faci per la frontera francoandorrana, ja que Espanya demana la seva extradició. Cots Saleta, amb un historial delictiu molt ampli, va ser detingut el 23 de desembre de l'any passat a Encamp després de desaparèixer de l'Hospital de Santa Maria de Lleida el dia 7 del mateix mes.

'El Rambo de la Cerdanya' té, segons els Mossos d'Esquadra, catorze antecedents relacionats, principalment, amb robatoris de cotxes i en establiments, però també d'algun tiroteig amb la policia. A Catalunya el buscaven per haver atracat a punta de pistola l'Alp Hotel Masella (Cerdanya), d'on es va endur milers d'euros que hi havia a la caixa.

El seu historial delictiu comença fa tres dècades i en el moment de la seva detenció al Principat andorrà se li van intervenir armes, diversa munició i carregadors, a més d'una considerable quantitat de diners en efectiu. Poc després, va ingressar en el centre penitenciari de la Comella.