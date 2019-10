«Formació antirepressiva» abans de la manifestació

Desenes de joves participen aquesta tarda en una «formació antirepressiva» a la plaça del mercat del Lleó, esperant que comenci la manifestació amb bosses d'escombraries i globus plens de pintura que s'ha convocat per a les 8.

Des de les 6 de la tarda i dintre dels actes de la primera de les dues noves jornades de vaga convocades pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), s'imparteix una «formació antirepressiva» a la plaça del Lleó on, asseguts en un lateral, desenes de joves escolten recomanacions sobre l'aplicació de la Llei antiterrorista i «mordassa», les identificacions de persones detingudes en manifestacions, l'ús de dispositius mòbils, la roba –fosca per no cridar l'atenció dels agents policials– o no dur a sobre ni armes –ni un ganivet del pa, ha especificat l'orador– ni drogues, ja que això podria justificar passar la nit al calabós. Els assistents han pogut formular dubtes i preguntes.

Al migdia, uns 300 estudiants s'han manifestat «contra la repressió» i per rebutjar la sentència que condemna els líders independentistes des de la plaça de l'U d'octubre de 2017 de Girona fins al Palau de Justícia, on hi ha la Fiscalia de menors. Aquí ja només hi havia un centenar de joves, que han escoltat la lectura d'un manifest. Per després estava anunciada una acció sorpresa que s'ha suspès.