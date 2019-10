L'aeroport de Girona ofereix un 8,1% més de places aquesta temporada d'hivern

L'aeroport de Girona-Costa Brava oferirà prop de 244.000 seients durant aquesta temporada d'hivern, que s'allargarà del 27 d'octubre al 28 de març. Es tracta d'un 8,1% més que durant el mateix període de l'any passat i, segons assenyala Aena, serà un dels aeroports de tot l'Estat on es produirà un major increment del nombre de places.

Tal com es va anunciar fa mesos, l'aeroport gironí comptarà aquest hivern amb dues noves rutes, a l'Alguer i a Bremen, ambdues operades per Ryanair. En global, augmentarà un 9,8% l'oferta de seients a països europeus, mentre que a Àfrica experimentaran un creixement del 2,3%. Els països que tindran més seients programats continuaran essent Itàlia, Alemanya, Països Baixos i Rússia, i destaca especialment el creixement de les connexions amb el Regne Unit, que durant aquesta temporada hivernal comptarà amb una 264,4% més d'oferta que durant el mateix període de l'any anterior.

D'aquesta manera, l'aeroport gironí intentarà remuntar unes dades de passatgers que a hores d'ara són més baixes que les de l'any passat. Segons les últimes xifres fetes públiques, que corresponen al mes de setembre, les instal·lacions de Vilobí mantenen enguany una tendència descendent en nombre de passatgers, ja que van registrar un 7,9% menys de viatgers que durant el mes de setembre de 2018 (258.399 persones). En l'acumulat de l'any, l'aeroport porta registrats 1.648.825 passatgers, un 5,7% menys que durant els nou primers mesos de l'any passat.

En el conjunt d'aeroports catalans, les companyies aèries han programat 23,6 milions de seients per a la temporada d'hivern, que es traduiran en 123.000 operacions de vols comercials. L'aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat, amb 23, 3 milions de places, augmentarà la seva programació un 4,4% respecte l'hivern de l'any passat. En aquest cas, el nombre de places previstes creix, fonamentalment, en els vols internacionals, que arriben a la quota d'un 71,5% de la seva operativa i augmenten un 6,26% respecte el 2018.

De les 20 noves rutes que hi ha previstes a l'aeroport barceloní, nou corresponen a destins internacionals de curt o mitjà abast i vuit mé seran de llarga distància, el que convertirà l'aeroport del Prat en el que tindrà més noves rutes de llarga distància programades per a aquesta temporada. En total, des del Prat operaran 74 aerolínies, que volaran a un total de 169 destins de 62 països amb 276 rutes programades. Per zones, destaca especialment el creixement de l'oferta de vols a Amèrica Llatina, que augmenta un 38,7%. També creix el nombre de places programades a Amèrica del Nord (un 18,4%), a l'Àsia-Pacífic (12,6%), a Orient Mitjà (10,3%), Àfrica, amb un 6,1%, i Europa, amb un 4,6%. Per països, destaca especialment l'augment de l'oferta de places als Estats Units, que augmenta un 11,8%; al Regne Unit, amb un 6%; Països Baixos, amb un 6%, i Alemanya, amb un 5,2%. D'altra banda, Londres, Marid, París, Palma de Mallorca i Milà seran les ciutat amb un major nombre de seients previstos.

D'altra banda, l'aeroport de Reus, que segons Aena presenta «un marcat caràcter estacional», també augmenta el nombre de places en direcció al Regne Unit: n'hi haurà 25.816, el que suposarà un augment del 10,6% respecte a la temporada d'hivern de l'any passat. A més de mantenir la ruta de Londres, s'incrementaran els seients programats cap a Manchester (amb un 6,4% més), Nottingham/East Midlands (amb un creixement del 255,4%), i Leeds, amb un 100%.

La temporada d'hivern als aeroports catalans començarà oficialment aquest diumenge, 27 d'octubre, i finalitzarà el dia 28 de març, just abans de Setmana Santa.