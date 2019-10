Olot apujarà els impostos i les taxes per no dependre dels ajuts externs

Les ordenances fiscals que s'aprovaran en el ple del dimarts, dia 29 d'octubre, estan enfocades a augmentar els ingressos que depenen directament de l'Ajuntament a través de les taxes i els impostos municipals. És a dir, els olotins pagaran uns impostos i unes taxes més elevats.

L'alcalde, Josep Berga (JuntsxCat) ha justificat l'augment pel fet de no voler dependre dels ajuts de les administracions superiors i després trobar-se amb el fet de no poder afrontar serveis d'escoles, llars d'infants i ajuts a les entitats. Berga ha posat d'exemple que la Generalitat ha tret la convocatòria d'ajuts per festivals i esdeveniments musicals. Així, els festivals que es facin a la ciutat els haurà d'assumir el municipi.

En concret, les ordenances de 2020 contemplen un increment d'un 14% de l'Impost de Béns Immobles. Amb aquest augment 4 de cada 5 olotins pagaran entre 7 i 54 euros més de contribució pel pis o la casa a l'any.

Una altra de les mesures que inclouen les ordenances fiscals per a l'any vinent és l'aplicació d'un recàrrec del 50% sobre l'IBI dels habitatges buits. També es contempla un increment de l'Impost d'Activitats Econòmiques d'un 12% de mitjana.

Pel que fa a la taxa d'escombraries per a particulars i empreses, l'increment se situa en el 14,7%. Es tracta de l'increment recomanat pels serveis tècnics i amb un acord de tots els municipis de la comarca, a fi i efecte de cobrir la totalitat del servei i a més assumir l'adaptació dels contenidors al nou model de recollida selectiva. Amb aquest increment, el rebut mitjà de les deixalles passarà de 165 a 189 euros, el que representa 24 euros més l'any (2 euros mensuals).

Per tal de fer més suportables els augments, l'Ajuntament ha creat una tarifa plana d'impostos. D'aquesta manera, els ciutadans que ho desitgin podran pagar tots els tributs municipals repartits en 9 mesos, sense cap cost addicional.