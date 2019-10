Riells intenta tornar a la normalitat després del tornado

Riells i Viabrea intenta tornar avui a la normalitat després del tornado de la matinada de dimarts a dimecres que va causar molts danys al municipi.

L'ajuntament comptabilitza que encara aquest matí hi ha més de 300 habitatges sense llum i que uns 400, funcionen amb generadors.

Endesa en canvi, assegura que només hi ha afectacions a Arbúcies (uns 200 abonats) i Sant Feliu de Buixalleu (130) a causa del temporal. La companyia destaca que al llarg del dia d'avui es restablirà el subministrament. Això es farà, apunten amb reparacions i col·locació de generadors. I que en els pròxims dies, s'hi posarà la solució definitiva ja que a causa del temporal s'han danyat moltes infraestructures.

L'alcalde de Riells, Josep Maria Bagot destaca que la tornada a la normalitat al seu municipi serà llarga. La principal preocupació que té ara, destaca, és el retorn de l'electricitat als veïns que porten ja més de 24 hores sense subministrament elèctric.

A equipaments del municipi, com a l'Institut El Bruc o a la seu de la Guàrdia Municipal de Riells, es funciona amb generadors des d'ahir la nit, subratlla el batlle.



Dues cases desallotjades

Arran del temporal van volar teules, van arrencar-se arbres i hi ha molt cablejat elèctric despenjat i pals per terra en aquest municipi de la comarca de la Selva.

La virulència del fenòmen meteorològic ha provocat, destaca Bagot, que dues cases s'hagin hagut de desallotjar. Una es troba a la urbanització de Júnior Park i l'altra a la de Ca n'Hosta.

A la primera casa, un arbre va caure al cim de l'edifici i fa impossible la seva habitabilitat. I a l'altra, el vent hauria arrencat el teulat, apunta el batlle. Els veïns que ocupen les dues vivendes han passat la nit amb familiars o en un altre habitatge.

Bagot destaca que el tornado va agafar tot el municipi, ja que les dues urbanitzacions on s'han fet els desallotjaments són gairebé "a punta i punta del terme municipal".

Pendents de quantificar els danys

L'ajuntament de Riells de moment no té comptabilitzades les destrosses del tornado, perquè com diu Josep Maria Bagot encara queda molta feina per fer.

Avui es continuen retirant arbres i restes del temporal, però, les vies de comunicació estan totes obertes.

El batlle diu que ara un cop apilonats els arbres, pals, entre altres; caldrà agafar-les totes i recol·locar-les i talar-les en el cas de troncs d'arbres.

La brigada i el personal municipal i de les empreses subministradores també estan treballant en altres punts per posar a punt el clavegueram i les rieres.



Minut de silenci a la Generaliat

Cal recordar que aquest tornado va provocar molts danys a tot el municipi de Riells.

El delegat del Govern a Girona, Pere Vila ha explicat després de realitzar un minut de silenci davant la seu de la Generalitat en solidaritat i dol per les víctimes de la llevantada de Catalunya, que està en contacte permanent amb l'alcalde de Riells, ja que la Selva va ser un dels punts més afectats pel temporal.

Pere Vila ha explicat que la Generalitat "ajuda des dels diferents departaments a minvar aquestes situacions tan límit" i que hora d'ara, la majoria de carreteres tornen a la normalitat però queda molta tasca a fer en carreteres de la Diputació, Generalitat i de l'Estat per esllavissades i tasques de manteniment. I ha afegit que a poc a poc s'està tornat a la normalitat tot i que encara en diverses zones del litoral el llevant continua essent agressiu. I que ajuntaments i Generalitat estan treballant per solucionar els problemes.



Inversió de l'ACA per les lleres



El delegat ha subratllat que a partir d'avui s'entra en la fase de quantificació de danys per part d'arquitectes municipals, assegurances, entre altres. I que la Generalitat el que està fent i com va anunciar ahir l'ACA és posar "molts recursos econòmics per fer neteges importants perquè veiem any rere any de la dificultat de compaginar la protecció de les lleres amb què són aquests episodis d'aigua sobtada i per tant, tècnicament estem estudiant diverses modalitats perquè l'aigua circuli amb més tranquil·litat i no tants obstacles i tot sigui més natural". Finalment ha destacat que es faran inversions importants des de l'ACA.