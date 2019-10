Brossa i pintura contra els jutjats, el Govern espanyol i la Policia Nacional

La comissaria de la Policia Nacional, al barri de Pedret de Girona, va ser el punt final d'una «manifestació en contra de la repressió» convocada pel CDR de Girona que va mobilitzar centenars de persones ahir al vespre, durant la qual es van llençar bosses d'escombraries i pintura contra les seus de la Subdelegació del govern espanyol, els jutjats i la policia. L'acció va coincidir amb el primer dels dos dies de vaga promoguts pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC).

La marxa, oberta per una pancarta que afirmava «Construïm república catalana» i exigia la dimissió del conseller d'Interior, va sortir de la plaça del Lleó cap a un quart de 9 del vespre i es va aturar davant l'edifici de la Generalitat, per seguir cap a la subdelegació del govern amb crits de «l'1 d'octubre, ni oblit ni perdó». Aquí es va llençar la primera brossa i globus amb pintura, davant el dispositiu de Mossos d'Esquadra per protegir l'espai. «Llibertat detingudes» i «avui la llibertat és als carrers» van ser les proclames que van portar fins als jutjats, on els abocaments i les pintades a la façana van ser més accentuades.

El crit que va obrir el camí cap a la comissaria de la Policia Nacional, passant per la zona de La Copa on no es faran els concerts de barraques, va ser «s'ha acabat la pau social». El destí era la comissaria, ostensiblement protegida pels Mossos i, també, a punt però en segona línia, un dispositiu d'agents nacionals. Després del llançament d'objectes més intens, una portaveu del CDR va llegir un manifest en què, entre altres coses, demana la dimissió de Miquel Buch, es cridava a l'amnistia i denunciava la violència policial.

Abans d'això, a la tarda es va impartir una «formació antirepressiva» a la plaça del mercat del Lleó, on desenes de joves van escoltar recomanacions sobre l'aplicació de la Llei antiterrorista i «mordassa», les identificacions de detinguts en manifestacions, l'ús de dispositius mòbils, la roba –fosca per no cridar l'atenció– o no dur a sobre ni armes ni drogues.

La primera mobilització del dia va anar a càrrec d'alumnes de Secundària, que es van manifestar des de la plaça de l'U d'Octubre fins a la Fiscalia de Menors darrere una pancarta que deia: «Les estudiants ho aturem tot».

Primer hi havia uns 300 joves, però al final del recorregut, al Palau de Justícia, eren poc més d'un centenar. Una d'elles, Ènia López, va criticar que alguns instituts no garantissin «el dret a vaga» i que els alumnes només van poder participar en la mobilització a l'hora del pati. «Les estudiants hem estat i serem la punta de llança del moviment independentista i no deixarem de mobilitzar-nos, sortim al carrer», va dir López. Al Palau de Justícia es va llegir un manifest i es va desconvocar una «acció sorpresa» posterior, cridant a sumar-se a la del vespre.

El Departament d'Educació no va donar dades de participació en la vaga perquè les tenia incompletes, però sí que va dir que el seguiment va ser minoritari.